Pogromcy duchów 4 - ten duszek powróci w filmie. Fani kochają go za pierwsze części

fot. materiały prasowe

Reklama

W filmie Pogromcy duchów 4, który będzie wyświetlany pod tytułem Pogromcy duchów. Imperium lodu powróci popularny Slimer, którego znamy z pierwszych części kinowych serii. Oficjalnie potwierdzono to w poście na Twitterze/X, zapowiadając jednocześnie odkrywanie nowych duchów, które pojawią się obok Slimera.

Pogromcy duchów 4 - Slimer powraca

W obsadzie powrócą z pierwszych części Bill Murray, Dan Aykroyd i Ernie Hudson. Mają oni mieć role bardziej znaczące dla fabuły, niż tylko krótkie cameo, jak w poprzedniej odsłonie. W obsadzie są również Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard i McKenna Grace.

Pogromcy duchów. Imperium lodu

Pogromcy duchów 4 - opis fabuły

Rodzina Spenglerów wraca do miejsca, w którym wszystko się zaczęło - do ikonicznej remizy strażackiej w Nowym Jorku. Tam łączą siły z oryginalnymi pogromcami duchów, którzy opracowali tajne laboratorium, by wznieść polowanie na duchy na nowy poziom. Gdy odkrycie pradawnego artefaktu wypuszcza na świat złą siłę, nowi i starzy pogromcy muszą połączyć siły, by ochronić swój dom i uratować świat przed drugą epoką lodowcową.

Pogromcy duchów. Imperium lodu - premiera w polskich kinach odbędzie się 5 kwietnia 2024 roku.