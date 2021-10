Pogromcy duchów. Dziedzictwo - bohaterowie na plakacie i okładkach promujących film

fot. materiały prasowe

Film Pogromcy duchów. Dziedzictwo trafi w listopadzie do kin. Kampania marketingowa produkcji znajduje się na ostatniej prostej. Do sieci trafił nowy plakat promujący widowisko. Natomiast magazyn Total Film zaprezentował okładki najnowszego numeru, który pokazuje bohaterów projektu. Wszystkie grafiki możecie obejrzeć poniżej.

Produkcja opowiada o rodzeństwie, które przeprowadza się wraz z matką do zapuszczonego domu ich dziadka znajdującego się na odludziu. Na miejscu odkrywają sprzęt należący do drużyny Pogromców duchów. Wkrótce będą musieli użyć go, aby uchronić miasto przed nadprzyrodzonymi siłami zła.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo okładka

W obsadzie znajdują się Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver i Annie Potts. Reżyseruje Jason Reitman na podstawie scenariusza Gila Kenana.

Pogromcy duchów. Dziedzictwo - premiera filmu w polskich kinach została zaplanowana na 19 listopada.