Pogromcy duchów - Netflix szykuje serial animowany. Jest ogłoszenie

fot. materiały prasowe

Jak donosi Variety, Netflix pracuje nad serialem animowanym Pogromcy duchów. Odpowiada za niego Sony Pictures Animation. Za sterami stoją Jason Reitman oraz Gil Kenan, współtwórcy filmu Pogromcy duchów. Dziedzictwo, który w 2021 roku odniósł sukces komercyjny, zbierając 197,3 mln dolarów przy 75 mln dolarów budżetu.

Szczegóły fabuły serialu są nieznane. Producenci nie wybrali jeszcze scenarzysty, który zajmie się rozpisaniem projektu przez nich nadzorowanego.

Jeśli dojdzie do realizacji i nic nie cofnie planów Netflixa, będzie to trzeci serial animowany w historii Pogromców duchów. W latach 1986-1991 emitowany był serial pod tytułem Prawdziwe duchołapy. Doczekał się on 140 odcinków i miał związek z filmami. Potem jeszcze był Extreme Ghostbusters, który był doczekał się 40 odcinków. Opowiadał o nowych postaciach dowodzonych przez Egona Spenglera.

8 czerwca trwa Dzień Pogromców Duchów. Jason Reitman zapowiedział kolejne niespodzianki. Być może poznamy nowe informacje o filmie Pogromcy duchów 4, który niedawno został zapowiedziany.