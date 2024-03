Pogromcy duchów - najlepsze duchy (i nie tylko) z pierwszych części. Na którym miejscu kultowy Slimer? [RANKING]

fot. Columbia Pictures

Już niedługo w kinach premiera filmu Pogromcy duchów. Imperium lodu. Oryginalna obsada powróci i połączy siły z nowymi twarzami, które publiczność mogła poznać przy okazji poprzedniej części, czyli Pogromcy duchów. Dziedzictwo. Krytycy nie okazali się zbyt pochlebni dla nowej produkcji z tego świata, często za zarzut podając nadmierne poleganie na nostalgii i przytłoczenie widza ilością postaci, z których żadna nie dostaje tyle czasu ekranowego, na ile zasługuje.

Z tego powodu chciałbym Was zaprosić do przejrzenia rankingu opartego na pierwszych dwóch filmach z serii, które dziś mają status kultowych. Serwis Ranker, a konkretnie jego użytkownicy, sporządzili ranking najlepszego ducha z serii, chociaż znalazły się tam również inne kreatury. Pogromcy duchów od samego początku cieszyli kreatywnością, którą okazywano przy projektowaniu i wymyślaniu kolejnych potworów. Biegające duchy, duchy z futra, przerażające bibliotekarki czy senne mary, jest tego co nie miara. Czy kultowy Slimer w oczach internautów jest na samym szczycie?

Czy na liście znaleźliście jakieś zaskoczenia? Może któryś z duchów powinien być wyżej lub niżej? Pełny ranking znajduje się poniżej. Podzielcie się też swoimi ulubieńcami z pierwszych dwóch filmów.

Pogromcy duchów - najlepsze duchy (i nie tylko) [RANKING]

20. Biegający duch