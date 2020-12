Pokemon - student sprzedał karty kolekcjonerskie za zawrotną sumę. Przeznaczył ją na naukę

TV Tokyo

Caleb King, student z University of North Georgia przeznaczył 80 tysięcy dolarów na czesne w szkole medycznej, które zdobył sprzedając karty Pokemon TCG nabyte w 2016 roku. Wystąpił on w programie na kanale Fox 5 Atlanta, w którym powiedział, że wydał około 4 tysięcy dolarów na swoją kolekcję i nadal po sprzedaniu wspomnianej części ma u siebie w domu karty o wartości około 50 tysięcy dolarów. W rozmowie stwierdził, że początkowo rodzice chcieli zniechęcić go do zakupu uważając wydane takiej kwoty na karty za coś absurdalnego.

Karty Pokemon cieszą się ogromnym zainteresowaniem od 1996 roku, jednak w ostatnim czasie przeżywają powrót wielkiej popularności, szczególnie, że w czasach pandemii ludzie szukali sobie nowych form hobby. Zatem King trafił ze swoją sprzedażą na właściwy moment.