Pokemon Sword/Shield - The Crown Tundra zaprezentowane. Zwiastun przedstawia nowe atrakcje

Nintendo

Pokemon Sword i Pokemon Shield jeszcze w tym roku doczekają się drugiego dużego rozszerzenia. To zatytułowane będzie The Crown Tundra i wprowadzi do gry m.in. kolejny region pełen nowych, niedostępnych wcześniej w grze stworzeń. Twórcy szykują jednak znacznie więcej atrakcji, które przedstawiono w trakcie krótkiej prezentacji.

The Crown Tundra doda do gry także coś na kształt lochów znanych z gier RPG. Gracze będą mogli solo lub w grupie wybrać się w specjalne miejsca, w których można natrafić na powiększone przez Dynamax Pokemony. Wielu z pewnością ucieszy też zapowiedź powrotu wszystkich legendarnych Pokemonów z wcześniejszych odsłon. Listę nowości domykają starcia z trenerami znanymi z podstawowej wersji gry i pierwszego rozszerzenia, tym razem jednak w formule 2 vs 2, co z pewnością wprowadzi nieco świeżości.

The Crown Tundra zadebiutuje 22 października.