Pokemon Sword i Shield bez kompletnych edycji. Twórcy stawiają na płatne rozszerzenia

Pokemon Sword oraz Pokemon Shield nie doczekają się żadnych kompletnych wydań, które wprowadziłyby do gry nową zawartość. Tej nie zabraknie, jednak będzie ona dostępna w formie dwóch płatnych rozszerzeń, które będzie można nabyć w cenie 29,99$.

Pierwszy z dodatków zatytułowany będzie Isle of Armor i zadebiutuje w czerwcu tego roku. Wprowadzi on do gry nowy region, w którym trafimy m.in. do tajemniczych lasów i jaskiń, które są domem dla nieznanych do tej pory Pokemonów. Nie zabraknie tu również nowego, legendarnego stworzenia, które dostępne będzie w dwóch wariantach o różnych zdolnościach.

Drugie rozszerzenie to The Crown Tundra. Premierę zaplanowano na jesień tego roku, a twórcy informują, że dodatek skupi się przede wszystkim na eksploracji. Również w tym przypadku możemy liczyć na nowe miejsca i stworzenia. Ciekawie zapowiadają się przede wszystkim specjalne jaskinie, które będziemy mogli zwiedzić z innymi graczami i staniemy w nich do walki z legendarnymi Pokemonami znanymi z wcześniejszych odsłon serii.

Zobaczcie też zwiastun, który przedstawia najważniejsze informacje na temat dodatków.