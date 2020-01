Twórcy gier z pomocą od CWA. Związek zawodowy wesprze deweloperów

Los Angeles Times poinformował, że Community Workers of America, czyli amerykański związek zawodowy zrzeszający pracowników m.in. z branży telekomunikacji oraz mediów, rozpoczęło nową akcję - Campaign to Organize Digital Employees (w skrócie CODE). Jej celem jest zapewnienie wsparcia dla osób, które zatrudnione są w przemyśle cyfrowym, a więc m.in. pracowników z sektora gier i technologii.

Warto przypomnieć, że w ostatnich latach na jaw wyszło wiele kontrowersyjnych spraw związanych z tworzeniem popularnych gier. Informowano m.in. o toksycznej atmosferze, seksizmie, a także przypadkach molestowania seksualnego. Głośno było też o crunchu, czyli wyjątkowo intensywnych i wycieńczających nadgodzinach w końcowych fazach projektu. Niektórzy pracownicy ze studiów, takich jak Rockstar czy Epic Games, informowali media, że zdarzało im się pracować nawet ponad 100 godzin tygodniowo. Campaign to Organize Digital Employees ma pomóc między innymi w takich sytuacjach.

Z mojego doświadczenia związanego z samoorganizacją w branży gier wideo wynika, że ludzie mają ograniczone możliwości działania z uwagi na brak zasobów, wiedzy na temat prawa i środków finansowych - jest bardzo ciężko. Dekady doświadczenia i środków zgromadzonych przez organizacje, takie jak CWA może przenieść to na wyższy poziom - mówi Emma Kinema, współałożycielka Game Workers Unite, która została zaangażowana w projekt CWA.