Torchlight 3 wkrótce wyjdzie z Wczesnego Dostępu. Podano oficjalną datę premiery

Perfect World Entertainment

Torchlight 3 to nowa odsłona serii gier hack and slash. Tytuł ten zadebiutował jakiś czas temu w ramach Wczesnego Dostępu na Steam, pozwalając graczom na zapoznanie się z ciągle rozwijaną wersją tej produkcji. Teraz zaś dowiedzieliśmy się, kiedy produkcja ta doczeka się oficjalnej, pełnej premiery i okazuje się, że nie trzeba będzie na to długo czekać - zaplanowano ją na 13 października tego roku. Tego dnia gra zadebiutuje na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Wersja na Nintendo Switch ma pojawić się nieco później.

Przypominamy, że początkowo planowano stworzenie sieciowej produkcji zatytułowane Torchlight Frontiers. Z czasem jednak projekt ten zmienił się w pełnoprawną kontynuację serii. Trzecia część oferuje graczom dobrze znaną rozgrywkę, cztery zróżnicowane klasy postaci, a także szereg ciekawych mechanik: powracają m.in. zwierzęcy towarzysze, a nowością jest budowa i ulepszanie fortu.

Pełna premiera Torchlight 3 nie byłaby możliwa bez wspaniałej pracy wykonanej przez zespół Echtra i naszą wspaniałą społeczność graczy Wczesnego Dostępu. Włożyliśmy serca w tę nową przygodę i niesamowicie było otrzymywać tyle wsparcia od graczy, podczas gry nasze dzieło cały czas powstawało. Wprowadziliśmy wiele dużych zmian przez całą podróż Torchlight 3 przez Wczesny Dostęp, by wprowadzić jak najwięcej znaczących zmian podczas zbliżania się do premiery. Nie możemy doczekać się, aż kolejnego miesiąca powitamy Was w grze - mówi Max Schaefer, prezes studia Echtra Games i współtwórca marki Torchlight.