Poker Face - Natasha Lyonne gwiazdą serialu dramatycznego od Riana Johnsona

Poker Face, serial którego twórcą jest Rian Johnson wylądował po konkurencyjnej walce w platformie Peacock i otrzymał zamówienie bezpośrednio na 10-odcinkowy sezon. Gwiazda Russian Doll, Natasha Lyonne, zagra główną rolę w produkcji. Za projekt odpowiada MRC Television.

To pierwszy serial telewizyjny w dorobku Johnsona, który jest scenarzystą i reżyserem Poker Face, a także producentem wykonawczym wraz z partnerem z jego firmy T-Street, Ramem Bergmanem i prezes MRC Television, Neną Rodrigue. Lyonne będzie producentką wykonawczą za pośrednictwem jej Animal Pictures. Producentami wykonawczymi będą również Maya Rudolph i Danielle Renfrew Behrens.

Szczegóły fabuły projektu nie są znane. Ważnym elementem ma być tajemnica, z którą zmierzy się główna bohaterka. Poker Face to czwarty serial MRC Television, który otrzymał zamówienie na pełen sezon. Pozostałe to The Terminal List Amazona oraz Shining Girls i The Shrink Next Door, które powstaną dla Apple TV+.