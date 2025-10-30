Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Projektor Samsung The Premiere 5 wjeżdża do Polski

Samsung właśnie odpalił nową zabawkę, która zmienia ścianę w stucalowy, dotykowy ekran do gier i filmów. The Premiere 5 to projektor, który nie jest zwykłym „​rzutnikiem”​.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  The Premiere 5 
projektory samsung
Samsung The Premiere 5 fot. Samsung
Reklama

To interaktywna bestia o ultrakrótkim rzucie, która potrafi wyświetlić obraz o przekątnej 100 cali w rozdzielczości Full HD. A co najlepsze? Dzięki specjalnej podstawce tego obrazu można... Dotknąć!

Obraz ostry jak żyleta

Sercem The Premiere 5 jest Technologia potrójnego lasera. W praktyce oznacza to niesamowite pokrycie palety barw (154% DCI-P3) , co przekłada się na żywe, realistyczne kolory, które doceni każdy kinoman.

Dzięki ultrakrótkiemu rzutowi nie musisz przemeblowywać całego pokoju. Projektor stawiasz niemal przy samej ścianie i cieszysz się gigantycznym obrazem. Dodatkowo funkcja Vision Booster analizuje światło w pokoju i automatycznie dostosowuje jasność oraz kontrast, by obraz był zawsze dobrze widoczny.

fot. Samsung

Coś dla graczy: Tryb Gry AI i Ultrapanorama

Samsung nie zapomniał o graczach. The Premiere 5 wyposażono w Automatyczny Tryb Gry AI, który sam rozpoznaje, czy odpalasz szybką strzelankę FPS, czy relaksujący symulator, i optymalizuje pod to ustawienia.

Prawdziwym game changerem jest jednak Panel Gracza. Pozwala on na zmianę proporcji obrazu na 21:9 lub nawet 32:9. Jeśli gra na PC lub konsoli wspiera ultraszerokie formaty, zobaczysz znacznie więcej pola bitwy niż przeciwnicy na standardowych ekranach.

fot. Samsung

Dotknij obrazu, czyli interaktywna magia

To chyba najciekawszy bajer tego modelu. Po podłączeniu specjalnej podstawki dotykowej (jest w zestawie), obraz wyświetlany przez projektor staje się interaktywny. Kamera na podczerwień (IR) i laser zapewnią łatwość obsługi.

Co to daje? Możesz „klikać” w aplikacje wyświetlane, zarządzać prezentacją na blacie biurka, a nawet grać w proste gry, przesuwając elementy puzzli bezpośrednio na powierzchni, na której wyświetlany jest obraz.

fot. Samsung

Dźwięk także w Dolby Atmos

Obraz to jedno, ale co z audio? Projektor wspiera Dolby Atmos oraz OTS Lite, co ma zapewnić wrażenie przestrzenności. Jeśli masz w domu soundbar Samsunga, funkcja Q-Symphony pozwoli zsynchronizować głośniki projektora i listwy dźwiękowej. Na uwagę zasługuje też Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro. Wspierany przez AI, wykrywa hałasy w otoczeniu i automatycznie podbija głośność dialogów w filmie, by nic Ci nie umknęło.

fot. Samsung

Inteligentny i wygodny

The Premiere 5 to także centrum dowodzenia inteligentnym domem dzięki wbudowanemu hubowi SmartThings. Działa też z Apple AirPlay 2. A gdy niczego nie oglądasz, Tryb Ambient może zamienić ścianę w galerię zdjęć lub elegancką wizualizację.

Na koniec – wygoda. Projektor ma automatyczną korekcję geometrii (keystone) i automatyczne wyostrzanie. Wystarczy go postawić i włączyć – w kilka sekund sam dopasuje obraz do ściany. Do tego dochodzi pilot SolarCell, ładowany światłem słonecznym lub domowym oświetleniem, więc zapomnisz o wymianie baterii.

fot. Samsung

Dostępność i cena

The Premiere 5 jest już dostępny w sklepach i na samsung.pl, a jego cena wynosi niebagatelne 8399 zł.

Źródło: Informacja prasowa Samsung

Marcin Sikora
Marcin Sikora
Tagi:  The Premiere 5 
projektory samsung
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane treści
Samsung Tizen
-

Polacy wraz z Samsungiem zmieniają swoje salony w sale kinowe!

Rośnie apetyt na coraz większe ekrany i technologię, która sprawia, że ulubione filmy i se...

Samsung TV HDR
-

Ogromne telewizory Neo QLED firmy Samsung zamieniają salon w kino

Obecnie standardem stały się telewizory o 55 calach przekątnej ekranu, ale Samsung chce, abyśmy m...

Samsung Micro RGB TV
-

Nadeszła nowa era jakości obrazu – Samsung wprowadził na rynek pierwszy telewizor z matrycą Micro RGB!

W Korei Południowej właśnie zadebiutował pierwszy na świecie telewizor z matrycą Micro RGB z segm...

Samsung OLED (AMD FreeSync)
-

Samsung udoskonala granie na (dużym) ekranie!

Gry wideo na stałe zagościły w naszych salonach, a Samsung zdaje się doskonale rozumieć potrzeby...

Najnowsze

1 Spartacus: House of Ashur
-

Zwiastun nowego Spartakusa tylko dla dorosłych. Zobacz bez cenzury!

2 Super Mario Bros. Film
-
Plotka

Powstanie kinowe uniwersum... Nintendo? Franczyza obejmie nie tylko Mario

3 Śleboda
-

Będzie kontynuacja Ślebody. SkyShowtime zapowiada nowy polski serial oryginalny

4 Szczury: Opowieść ze świata Wiedźmina - oficjalny kadr z filmu
-

Nowy film obok 4. sezonu Wiedźmina - w jakiej kolejności oglądać?

5 Władca Pierścieni - MMORPG od twórców New World
-

Amazon kasuje gry. MMORPG w świecie Władcy Pierścieni trafiło do kosza

6 RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu
-

RANKING: Filmy, które otrzymały 13 nominacji do Oscara. Każdy z nich był o krok od rekordu

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e05

Chicago Fire

s27e07

Miasteczko South Park

s11e05

Chicago Med

s13e05

Chicago PD

s04e04

Wiedźmin

s04e08

Wiedźmin

s04e02

Wiedźmin

s04e05

Wiedźmin
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Clémence Poésy
Clémence Poésy

ur. 1982, kończy 43 lat

Fiona Dourif
Fiona Dourif

ur. 1981, kończy 44 lat

Maria Thayer
Maria Thayer

ur. 1975, kończy 50 lat

Nia Long
Nia Long

ur. 1970, kończy 55 lat

Michael Beach
Michael Beach

ur. 1963, kończy 62 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

3
-

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

4

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

5

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 314-318. Co się wydarzy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Taniec z Gwiazdami - kto już odpadł w 17. edycji?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV