fot. Samsung

Reklama

To interaktywna bestia o ultrakrótkim rzucie, która potrafi wyświetlić obraz o przekątnej 100 cali w rozdzielczości Full HD. A co najlepsze? Dzięki specjalnej podstawce tego obrazu można... Dotknąć!

Obraz ostry jak żyleta

Sercem The Premiere 5 jest Technologia potrójnego lasera. W praktyce oznacza to niesamowite pokrycie palety barw (154% DCI-P3) , co przekłada się na żywe, realistyczne kolory, które doceni każdy kinoman.

Dzięki ultrakrótkiemu rzutowi nie musisz przemeblowywać całego pokoju. Projektor stawiasz niemal przy samej ścianie i cieszysz się gigantycznym obrazem. Dodatkowo funkcja Vision Booster analizuje światło w pokoju i automatycznie dostosowuje jasność oraz kontrast, by obraz był zawsze dobrze widoczny.

fot. Samsung

Coś dla graczy: Tryb Gry AI i Ultrapanorama

Samsung nie zapomniał o graczach. The Premiere 5 wyposażono w Automatyczny Tryb Gry AI, który sam rozpoznaje, czy odpalasz szybką strzelankę FPS, czy relaksujący symulator, i optymalizuje pod to ustawienia.

Prawdziwym game changerem jest jednak Panel Gracza. Pozwala on na zmianę proporcji obrazu na 21:9 lub nawet 32:9. Jeśli gra na PC lub konsoli wspiera ultraszerokie formaty, zobaczysz znacznie więcej pola bitwy niż przeciwnicy na standardowych ekranach.

fot. Samsung

Dotknij obrazu, czyli interaktywna magia

To chyba najciekawszy bajer tego modelu. Po podłączeniu specjalnej podstawki dotykowej (jest w zestawie), obraz wyświetlany przez projektor staje się interaktywny. Kamera na podczerwień (IR) i laser zapewnią łatwość obsługi.

Co to daje? Możesz „klikać” w aplikacje wyświetlane, zarządzać prezentacją na blacie biurka, a nawet grać w proste gry, przesuwając elementy puzzli bezpośrednio na powierzchni, na której wyświetlany jest obraz.

fot. Samsung

Dźwięk także w Dolby Atmos

Obraz to jedno, ale co z audio? Projektor wspiera Dolby Atmos oraz OTS Lite, co ma zapewnić wrażenie przestrzenności. Jeśli masz w domu soundbar Samsunga, funkcja Q-Symphony pozwoli zsynchronizować głośniki projektora i listwy dźwiękowej. Na uwagę zasługuje też Aktywny Wzmacniacz Głosu Pro. Wspierany przez AI, wykrywa hałasy w otoczeniu i automatycznie podbija głośność dialogów w filmie, by nic Ci nie umknęło.

fot. Samsung

Inteligentny i wygodny

The Premiere 5 to także centrum dowodzenia inteligentnym domem dzięki wbudowanemu hubowi SmartThings. Działa też z Apple AirPlay 2. A gdy niczego nie oglądasz, Tryb Ambient może zamienić ścianę w galerię zdjęć lub elegancką wizualizację.

Na koniec – wygoda. Projektor ma automatyczną korekcję geometrii (keystone) i automatyczne wyostrzanie. Wystarczy go postawić i włączyć – w kilka sekund sam dopasuje obraz do ściany. Do tego dochodzi pilot SolarCell, ładowany światłem słonecznym lub domowym oświetleniem, więc zapomnisz o wymianie baterii.

fot. Samsung

Dostępność i cena

The Premiere 5 jest już dostępny w sklepach i na samsung.pl, a jego cena wynosi niebagatelne 8399 zł.