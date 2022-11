Polskie akcenty w zagranicznych filmach i serialach. Perełki polskości - spirytus i modlitwa

fot. materiały prasowe

Polacy są wszędzie - chyba każdy z nas słyszał to stwierdzenie chociaż raz w życiu. Również w zagranicznej popkulturze nie brak przejawów polskości. Narodowe akcenty czy to zapożyczone celowo, czy zupełnie nieświadomie, znajdują miejsce w wielu produkcjach. Przedstawiliśmy w galerii wybrane filmy i seriale, w których to można dostrzec polskie smaczki.

W zestawieniu miejsce otrzymały produkcje z zauważalnymi polskimi akcentami. Galeria opiera się w przeważającej mierze na przedmiotach kojarzonych z naszym krajem, a więc rzeczami o symbolice ważnej dla państwa, ale także polskimi artykułami, dziełami naszych twórców czy samym języku. Zestawienie nie obejmowało jednak fikcyjnych bohaterów polskiej narodowości, chyba że o nich wspominały pozostałe postacie projektu. Nie zabrakło również prześmiewczych stwierdzeń o Polsce i ironicznych żartów w naszą stronę. Galeria zdjęć skupia się na znanych filmach i serialach, ale także zapomnianych tworach popkultury. Uwzględniony został również program rozrywkowy.

Sprawdźcie sami, jakie symbole wystąpiły w przedstawionych produkcjach. Zauważyliście je podczas seansu?

Polskie akcenty w zagranicznych filmach i serialach