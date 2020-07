Pośladki Kapitana Ameryki to odpowiedź na wszystko. Przekona Was o tym... Wolverine

Marvel

Każdy, kto oglądał film Avengers: Koniec gry, doskonale wie, jaką wagę dla całego MCU mają pośladki Kapitana Ameryki - nawiązująca do nich humorystyczna sekwencja z podróżami w czasie w dalszym ciągu pozostaje jedną z najbardziej ulubionych wśród fanów. Wygląda jednak na to, że motyw ten zatacza w popkulturze coraz szersze kręgi. W komiksach Marvela przywołał go bowiem nie kto inny jak Wolverine.

W zeszycie Captain Marvel #17 Carol Danvers, Logan, Spider-Woman, Hazmat, Spectrum i Ms. Marvel postanowili na chwilę odprężyć się przez kolejnym etapem batalii ze złem. Początkowo bohaterowie planowali wizytę w jednym z kasyn, jednak Kamala Khan nie zostałaby tam wpuszczona - wciąż czeka ona na ukończenie 21 lat. Koniec końców herosi oddali się zabawie w escape roomie, by później wylądować w jednym z barów, gdzie akurat odbywał się wieczór quizów.

Choć twórcy historii nie podali czytelnikom żadnego kontekstu, wygląda na to, że pytania dotyczyły superbohaterów. Odpowiedzią na jedno z nich (jego treści nie poznaliśmy) był "tyłek Kapitana Ameryki" - Team Marvels zwyciężył dzięki słowom, które wypowiedział właśnie Wolverine.

Captain Marvel #17 - plansze

Wielu komentatorów konkluduje, że zabawny easter egg może być najlepszym dowodem na to, iż pośladki Kapitana Ameryki są dobrą odpowiedzią właściwie na wszystko.