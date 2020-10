Jak księżniczki Disneya wyglądałyby w realnym życiu? Sztuka fanowska przynosi odpowiedź

fot. materiały prasowe

Co jakiś czas w internecie pojawiają się grafiki obrazujące, jak postaci z kreskówek mogłyby wyglądać, gdyby były prawdziwymi osobami. Niedawno w sieci pojawiła się sztuka fanowska autorstwa Toyboyfana. Artysta za pomocą programu graficznego wykorzystującego sztuczną inteligencję stworzył realistyczne portrety księżniczek i postaci znanych z filmów Disneya, m.in. Mała syrenka, Kraina lodu, Piękna i Bestia, Księżniczka i Żaba czy Vaiana: Skarb oceanu.

Toyboyfan wyjawił również, jak wygląda sam proces tworzenia tego typu sztuki. Najpierw do programu graficznego wrzuca zdjęcie postaci z filmu oraz fotografię prawdziwej osoby, która wydaje mu się podobna do bohaterki, a następnie łączy je w jeden obraz. Później poprawia wszelkie niedociągnięcia, by finalny efekt był zadowalający.

W galerii znajdziecie grafiki, na których zobaczycie, jak wyglądałyby disneyowskie księżniczki i postaci jako prawdziwe osoby.

Tiana