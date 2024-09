Rodzina braci Menendezów uderza w twórcę i Netflixa. Ryan Murphy odpowiada na zarzuty

fot. Netflix

Reklama

Od ponad tygodnia widzowie mogę oglądać serial Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów na Netfliksie. Opowiada o prawdziwej zbrodni, w której tytułowi bracia zamordowali swoich rodziców z premedytacją. W trakcie historii okazuje się, że była stosowana wobec nich przemoc domowa.

Podobnie jak pierwszy sezon tej serii o nazwie Potwór/Potwory, czyli Dahmer. Potwór: Historia Jeffreya Dahmera, również i ten wywołuje kontrowersje. Na serial zareagowała rodzina Menendezów, którzy obecnie znajdują się w więzieniu, odsiadując wyrok dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.

fot. Netflix

W imieniu ciotki braci, Joan VanderMolen i reszty rodziny, żona Erika Menendeza, Tammi, opublikowała w serwisie X oświadczenie krytykujące najnowszy serial Ryana Murphy'ego i Iana Brennana. W nim określa Potwory jako "fobiczny, obrzydliwy, anachronistyczny, serialowy koszmar, który nie tylko jest przesiąknięty nieprawdami i jawnymi kłamstwami, ale ignoruje najnowsze rewelacje odsłaniające prawdę".

Następnie czytamy, że cała rodzina modli się za braci i wspiera ich, licząc, że zostaną uwolnieni po 35 latach. W oświadczeniu napisano, że krewni braci Menendez "padli ofiarą tego groteskowo szokującego dramatu".

Murphy twierdzi, że spędził lata na badaniu sprawy, ale ostatecznie polegał na obalonym Dominicku Dunne i oszustwie popierającym oskarżenie, aby usprawiedliwić swoje oszczerstwa przeciwko nam, nigdy z nami nie rozmawiając.

fot. Netflix // Nathan Lane jako Dominick Dunne

Przypomnijmy, że Dominick Dunne był reporterem Vanity Fair, który relacjonował proces Menendezów w latach 90. W serialu zagrał go Nathan Lane, który w produkcji przedstawiał różne teorie dotyczące braci. Jedną z nich był ich kazirodczy związek oraz sugestywna scena pod prysznicem popierająca tę tezę.

Zamach na Erika i Lyle’a, naszych siostrzeńców i kuzynów, pod przykrywką "opowiadania historii" jest odrażający. Znamy tych mężczyzn. Dorastaliśmy z nimi odkąd byli chłopcami. Kochamy ich i do dziś jesteśmy z nimi blisko. Wiemy również, co działo się w ich domu i jakie niewyobrażalnie burzliwe życie przeżyli. Kilku z nas było naocznymi świadkami wielu okrucieństw, których nigdy nie powinno się być świadkiem.

Na koniec czytamy:

To smutne, że Ryan Murphy, Netflix i wszyscy inni zaangażowani w ten serial nie rozumieją wpływu lat fizycznego, emocjonalnego i seksualnego znęcania się. Być może jednak Potwory opowiadają o Ryanie Murphym.

fot. Netflix

Do tego oświadczenia odniósł się sam Ryan Murphy.

Reakcja rodziny jest w najlepszym razie była do przewidzenia. Uważam to za interesujące, ponieważ chciałbym poznać szczegóły dotyczące tego, co uważają za szokujące, a co nie. Nie wymyśliliśmy żadnej rzeczy. Wszystko to już wcześniej zostało zaprezentowane. To, co robimy, to to, że jesteśmy pierwszymi, którzy prezentują to w jednym zamkniętym ekosystemie. Co jest w tym groteskowego? … Tammi [i] rodzina, zawsze to robili i zrobili to ostatnio — mówią "kłamstwa za kłamstwami" — ale potem nie mówią, o co chodzi. Nie potwierdzają niczego.

Ponadto Murphy uważa, że Potwory to "najlepsza rzecz, jaka przytrafiła się braciom Menendez od 30 lat".

Teraz mówią o nich miliony ludzi na całym świecie. Za dwa tygodnie ma się ukazać dokument o nich, również na Netfliksie. I myślę, że interesujące w tym jest to, że pyta się ludzi o odpowiedź na pytania: "Czy powinni dostać nowy proces? Czy powinni zostać wypuszczeni z więzienia? Co dzieje się w naszym społeczeństwie? Czy ludzie powinni być zamykani na całe życie? Czy nie ma szans na resocjalizację?". Jestem tym zainteresowany i wiele osób o tym mówi. Zadajemy naprawdę trudne pytania, które dają to tym braciom kolejny proces przed sądem opinii publicznej. Z tego, co mogę powiedzieć, naprawdę otworzyło to możliwość, że dowód, które twierdzą, że mają, może pozwolić im pójść naprzód.

fot. Netflix

Murphy uważa, że ​​gdyby proces odbył się dzisiaj, bracia mogliby otrzymać łagodniejszy wyrok.

Drugi proces był parodią. Uważam, że to szaleństwo, że wszystkie dowody, które według nich naprawdę się wydarzyły, nie zostały dopuszczone. To błąd. Uważam, że zachowanie mężczyzn w ławie przysięgłych było skandaliczne. Myślę, że wielu z nich było homofobami. Uważam, że odmówili zaakceptowania idei, że molestowanie seksualne może przydarzyć się mężczyznom. Uważam, że to skandaliczne. Więc co o tym myślę? Uważam, że jeśli pojawią się nowe dowody to tak - powinny zostać wysłuchane. Osobiście również nie uważam, że ktoś powinien spędzić całe życie w więzieniu.

Cooper Koch, który wcielił się w serialu w Erika, spotkał się z Menendezami w więzieniu. Towarzyszył Kim Kardashian, która przyszła porozmawiać z nimi o reformach więziennictwa. Natomiast Murphy przyznał, że nie ma zamiaru z nimi rozmawiać.

To bardzo dobrze, że Cooper ma z nimi kontakt, a ja jestem bardzo blisko, oczywiście, z Kim Kardashian, która z nimi rozmawiała. Kocham Kim i wierzę, że wykonuje Boże dzieło. Wierzę w reformę więziennictwa. Wierzę we wszystko, w co ona wierzy. Nie wiem, co bym im powiedział. O co bym ich zapytał? Wiem, jaka jest ich perspektywa.

Następnie twórca dodał, że wierzy w sprawiedliwość, ale nie wierzy w bycie częścią tej machiny, ponieważ to nie jest jego zadanie.

Moim zadaniem jako artysty było przedstawienie perspektywy w konkretnej historii. Uważam, że to zrobiłem i dobrze im życzę.

Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów - cały sezon jest dostępny na Netflix.

Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów - zdjęcia

Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów