Powstała sztuczna skóra inspirowana Gwiezdnymi wojnami

Dziennikarze agencji informacyjnej Reuters zaprezentowali Asynchronous Coded Electronic Skin (ACES), syntetyczną skórę naszpikowaną czujnikami symulującymi zmysł dotyku. Singapurskim badaczom udało się zamontować aż 100 sensorów na powierzchni jednego centymetra kwadratowego materiału, tworząc tkaninę o nadzwyczajnej czułości.

Benjamin Tee sprawujący pieczę nad projektem ACES, twierdzi, że nowy materiał pozwala przechwytywać i przesyłać dane szybciej niż ludzki system nerwowy. Wczesne testy wykazały, że jest w stanie rozpoznać dziesiątki tekstur oraz odczytywać pismo Braille’a z przeszło 90-procentową skutecznością. Według naukowców nowy materiał pozwoli osobom z protezami rozpoznawać kształty, tekstury a nawet poczuć temperaturę obiektów czy odwzorować zjawisko bólu.

Tee już w 2018 roku, na wczesnym etapie rozwoju projektu, przyznał, że inspiracją dla stworzenia tego materiału była technologia zaprezentowana w filmie Gwiezdne wojny: Część V - Imperium kontratakuje. Jego celem było odtworzenie powłoki wykorzystanej do konstrukcji sztucznej ręki Luke’a Skywalkera, którą ten utracił w starciu z Darth Vaderem.

O ACED zrobiło się głośno już kilka lat temu, ale w tym roku zespół pod przewodnictwem Tee zaprezentował, jak może sprawdzić się w parze z maszynami wyposażonymi w systemy wizyjne współpracujące ze sztuczną inteligencją. Połączenie tych technologii pozwoli stworzyć roboty zdolne do precyzyjnego rozpoznawania i klasyfikowania obiektów. Zespół z Narodowego Uniwersytetu Singapuru pokłada ogromne nadzieje w ACED i liczy na to, że w niedalekiej przyszłości uda się wprowadzić kolejne innowacje do tej technologii. Naukowcy opatentowali już projekt transparentnej powłoki zdolnej do samoczynnego naprawiania rozdarć oraz materiału zdolnego do emisji światła.