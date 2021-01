Powstanie Avengers 5? Kevin Feige o MCU i odcinkach sezonów seriali

Materiały prasowe

Każda faza MCU kończyła się kulminacją w postaci filmu o Avengers. Do tego cała Saga Nieskończoności, czyli historia opowiada w filmach Marvela od 2008 roku, zamknęła się w filmach Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Teraz startuje 4. faza, więc padło pytanie, czy ona też się zakończy kulminacją. Czy powstanie Avengers 5? Kevin Feige, szef Marvel Studios potwierdził, że na określonym etapie tworzenia 4. fazy na pewno powstanie film Avengers 5 jako jego kulminacja. Na razie jednak jest za wcześnie, by powiedzieć, kiedy coś takiego zobaczymy, więc w tym aspekcie Feige nic więcej nie zdradził.

W rozmowie ze screenrant.com Feige został też zapytany o X-Menów. Podkreśla, że zajmują oni szczególne miejsce w jego sercu, bo swoją karierę rozpoczynał w 2000 roku przy filmie X-Men. Na razie nie ma żadnych konkretów, ale potwierdza, że trwają intensywne dyskusje, jak ich wprowadzić do MCU.

Natomiast w rozmowie z Collider wyjawił plan Marvel Studios na seriale produkowane dla Disney+. Przede wszystkim twierdzi, że podchodzą różnie do liczby odcinków: jeden będzie mieć ich 6, inny 9, a jeszcze inny 10. Wygląda na to, że 10 odcinkowy sezon to jest maksimum jaki biorą pod uwagę. She-Hulk ma na pewno mieć 10 odcinków, ale jak zdradza, będą one 30 minutowe.

Dodaje, żeLoki oraz The Falcon and the Winter Soldier mają mieć 6 odcinków. Każdy ma trwać 40-50 minut. WandaVision natomiast ma mieć pierwsze odcinki w okolicach 30 minut z uwagi na format sitcomu, ale Feige zwraca uwagę, że ogólnie to będzie dość różne - czasem będą dłuższe odcinki w serialach, czasem krótsze.