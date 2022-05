Powtarzanie tego prostego słowa zawiesiło Google Docs

fot. zrzut ekranu Dokumenty Google

Być może zdarzało się Wam wystukiwać przypadkowe słowa, gdy próbowaliście znaleźć wenę potrzebną do rozpoczęcia pisania jakiegoś tekstu, czy to wypracowania, raportu, czy artykułu prasowego. Wygląda jednak na to, że wpisanie jednego szczególnie popularnego angielskiego słowa może wystarczyć do awarii edytora tekstu Google. Według stron pomocy technicznej Google'a, wpisanie nie tak wcale rzadkiego słowa „And” kilka razy na początku dokumentu wystarczyło, aby całkowicie zawiesić program.

Błąd został odkryty przez Pata Needhama, użytkownika forum pomocy Google Docs, który napisał w poście, że wpisanie „And. And. And. And. And.” w nowym dokumencie spowodowało awarię programu. Google Docs wyświetlił typowy komunikat o błędzie „Coś poszło nie tak” wraz z wyskakującym okienkiem informującym, że „nie można załadować pliku”. Ponowne wczytanie dokumentu powodowało ten sam problem, zmuszając użytkownika do całkowitego opuszczenia Dokumentów Google.

Needham przyznał, że problem wystąpił podczas korzystania z przeglądarki Chrome firmy Google, a dokumenty z trzech różnych kont Google (osobistego, G Suite Basic i prawdopodobnie korporacyjnego) doświadczały tego samego problemu. W odpowiedzi na komentarz Needhama pracownik Google'a powiedział, że firma jest świadoma problemu i „już teraz:” pracuje nad jego rozwiązaniem. „Dziękujemy za ujawnienie tego problemu i podzielenie się nim z nami. Będziemy Was informować na bieżąco!” – dodał.

Nam nie udało się powtórzyć tego błędu, więc prawdopodobnie został już naprawiony. Jeżeli jesteście ciekawi, to wpisywanie „I.” też nie działa. Sprawdziliśmy.