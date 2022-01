Później - powstanie serial na podstawie powieści Stephena Kinga. Oto gwiazda projektu

Blumhouse Television nabyło prawa do adaptacji powieści Później autorstwa Stephena Kinga. Na podstawie książki ma powstać limitowany serial. Twórczynią projektu jest Raelle Tucker, nominowana do nagrody Emmy za swoją pracę przy serialu HBO, Czysta krew. Tucker napisze scenariusz pilotowego odcinka produkcji.

Gwiazdą serialu została Lucy Liu, która wcieli się w rolę Tii, samotnej matki, wychowującej syna Jamiego, który widzi duchy zmarłych.

A oto opis fabuły literackiego oryginału przedstawiony przez wydawcę:

Tylko umarli nie mają sekretów.

Jamie od najmłodszych lat widuje zmarłych. I nie przypomina to tego, co wszyscy znamy z genialnego filmu z Bruce’em Willisem. Jamie może zobaczyć to, czego nikt inny nie widzi, i poznać sekrety, których nikt inny nie zna. Ale cena, jaką musi płacić za swoje nadnaturalne zdolności, jest bardzo wysoka. Wiedziała o tym matka Jamiego, Tia, kiedy namawiała go, aby nikomu nie mówił, co potrafi. Jednak taki talent nie może długo pozostać niezauważony. I Jamie wkrótce będzie musiał pomagać policji w śledztwie w sprawie, w której pewien morderca groził uderzeniem zza grobu.

Czasami dorastać znaczy stanąć twarzą w twarz z demonami, które cię prześladują.