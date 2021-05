Prawo i porządek - wiedza wyniesiona z serialu pomogła małej dziewczynce uniknąć porwania

materiały prasowe

Portal Deadline opisuje sytuację, która miała miejsce we wtorek w Orlando. Alyssa Bonal, 11-letnia dziewczynka bawiła się niebieską substancją czekając na autobus, gdy nagle zbliżył się do niej mężczyzna z nożem. Odepchnęła go i uciekła, ale jednocześnie upewniła się, że mężczyzna został obrzucony niebieską mazią. Dziewczynka nauczyła się tego z serialu Prawo i porządek: Sekcja specjalna, aby policja łatwiej mogła zidentyfikować porywacza.

I faktycznie, 30-letni mężczyzna został schwytany niedługo potem, wciąż mając na sobie niebieski barwnik ze śluzu. W sieci jest nagranie z monitoringu, które przedstawia całe zajście. Niedługo po wyemitowaniu wiadomości, gwiazda serialu, Mariska Hargitay skontaktowała się z dziewczynką za pomocą mediów społecznościowych, aby ją wesprzeć.

Serialowa detektyw Olivia Benson jest pod wrażeniem pomysłowości dziewczynki, ale przede wszystkim jest szczęśliwa, że nic jej się nie stało. Dodała również żartobliwie, że będzie trzeba dodać niebieską maź do sprzętu służb specjalnych walczących z przestępczością.

Schwytany mężczyzna oskarżony został o próbę porwania dziecka poniżej 13 roku życia, napaść z użyciem siły i pobicie. Sąd ustalił kaucję w wysokości 1,5 miliona dolarów. Władze oświadczyły, że mężczyzna był wielokrotnie karany.