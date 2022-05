Prehistoryczna planeta od Apple TV+ lada dzień. Zwiastun zapiera dech w piersiach

Apple TV+

Prehistoryczna planeta, która już w najbliższy poniedziałek zadebiutuje w serwisie Apple TV+, może być najważniejszym programem przyrodniczym tego roku. Legendarny sir David Attenborough, narrator produkcji, zabierze nas w oddaloną o 66 mln lat przeszłość, aby skrupulatnie przyjrzeć się czasom panowania dinozaurów na Ziemi.

To projekt ze wszech miar wyjątkowy; dość powiedzieć, że muzykę do niego skomponował tegoroczny laureat Oscara, Hans Zimmer, za produkcję odpowiada m.in. dział BBC Studios zajmujący się historią naturalną, rolę producenta wykonawczego pełni Jon Favreau, a oprawę wizualną przygotowało studio MPC, to samo, które wcześniej tworzyło efekty specjalne do takich filmów jak Król lew czy Księga dżungli. Tak prezentuje się fenomenalny zwiastun serialu:

Program składa się z 5 odcinków. Rozpoczynamy w poniedziałek 23 maja - następne części będą pojawiać się w Apple TV+ dzień po dniu aż do piątku 27 maja. W kolejnych dniach przeniesiemy się w następujące światy:

Wybrzeża (odc. 1; 23.05) - Ciężarna przedstawicielka rodzaju Tuarangisaurus jest poddenerwowana, a jej młode potrafi to wyczuć. Oboje przemierzają akweny, które są domem najgroźniejszych z morskich drapieżników.

Pustynie (odc. 2; 24.05) - Wysoko ponad pustyniami północnej Afryki dojdzie do powietrznej walki. W ten sposób samiec pterozaura z rodzaju Barbaridactylus będzie chciał zwrócić na siebie uwagę obserwujących go z dołu samic.

Słodkie wody (odc. 3; 25.05) - Upierzony, posiadający kaczy dziób i ważący aż 8 ton deinocheir przedziera się przez podmokłe tereny Azji, aby uwolnić się od nieznośnych i wciąż kąsających go much.

Lodowe światy (odc. 4; 26.05) - W gąszczu otulonego śnieżną peleryną lasu napięcie pomiędzy odwiecznymi wrogami, pachyrinozaurem i przedstawicielem rodzaju Nanuqsaurus, sięga zenitu.

Lasy (odc. 5; 27.05) - Podróż przez wnętrze i podziemia jaskini w Ameryce Północnej stanie się ryzykowna wtedy, gdy młody triceratops zostanie oddzielony od swojej matki.