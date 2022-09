Premiera nowego flagowego smartfona Huawei Mate 50 Pro

fot. Huawei

Huawei wprowadza do Polski swój najnowszy i najpotężniejszy smartfon – model Huawei Mate 50 Pro. Debiutuje on w dziesiątą rocznicę premiery pierwszego modelu z flagowej serii Mate, ponownie wyznaczając nowe standardy w branży. Wyróżnia się zastosowaną po raz pierwszy w smartfonie 10 stopniową przysłoną obiektywu aparatu, wyrafinowanym wyglądem, rzemieślniczą dbałością o detale, trwałością, a także najwyższą wydajnością. W rozpoczynającej się 28 września przedsprzedaży na klientów czekają słuchawki FreeBuds Pro 2 i wydłużona gwarancja.

fot. Huawei

Huawei Mate 50 Pro to urządzenie, które przesuwa granice wszechstronności aparatów w smartfonie. Zupełnie nowy, topowy aparat XMAGE ustala nowy poziom szczegółowości, a ponadto jest wyposażony w 10 stopniową, fizyczną regulację przysłony, wkraczając w obszar zarezerwowany dotychczas tylko dla lustrzanek. Nowy flagowiec, stworzony z myślą o użytkowniku, rzuca konkurentom wyzwanie na polu trwałości konstrukcji, praktycznej estetyki i użytecznej wydajności.

Te niezrównane możliwości wzbogacone są o debiutującą w Mate 50 Pro nakładkę EMUI 13, która oferuje szeroki wachlarz intuicyjnych i innowacyjnych usług. Przykładowo, funkcja SuperHub ułatwia bezproblemowe przesyłanie danych i plików między różnymi aplikacjami lub urządzeniami, przełamując bariery, które przez wiele lat oddzielały od siebie różne systemy operacyjne.

Na przestrzeni wielu ostatnich lat, użytkownicy urządzeń Huawei w Polsce korzystali z upowszechniania przez markę dostępu do przełomowych innowacji. Seria Mate konsekwentnie przesuwała granice, w każdej nowej generacji łącząc cały szereg najnowocześniejszych technologii Huawei. Mate 50 Pro kontynuuje ten zaszczytny dorobek, ponownie wprowadzając powiew pionierskiej świeżości w rynek smartfonów w Polsce. Nie ustaniemy w dostarczaniu naszym klientom zaawansowanych i pięknych urządzeń, inteligentnie wspomagających ich każdego dnia i w każdej sytuacji.

fot. Huawei

Najlepszy fotograficzny smartfon Huawei

– powiedział Martin Sun, Country Manager Huawei CBG Polska.

Huawei Mate 50 Pro to kolejny smartfon z tej serii, który otwiera nową erę w mobilnej fotografii. Huawei od lat przewodzi w dziedzinie innowacji, które powstawały w odpowiedzi na potrzeby użytkowników. W Mate 50 Pro znajdują się najnowsze rozwiązania, które zebrano, by każde zdjęcie w „automacie” było oszałamiające oraz by dać użytkownikom narzędzie uwalniające pełnię kreatywności. Nowy system XMAGE z ultraprzysłoną pozwala profesjonalnie dostosować parametry fotografowania, takie jak rozmycie i głębię pola do każdej sytuacji. Zapewnia także naturalne i charakteryzujące się zrównoważonym światłem i wyraźnymi kontrastami odwzorowanie barw. Ulepszony silnik obrazu XD Fusion Pro wyciąga maksimum możliwości z dużej matrycy 50 MP z czujnikami RYYB i jeszcze jaśniejszego obiektywu z przysłoną o jasności F1.4.

fot. Huawei

Portrety, zdjęcia krajobrazowe i zupełnie nowe filmy makro

Większa przysłona wraz z najnowocześniejszym algorytmem segmentacji submilimetrowej pozwalają na uzyskanie profesjonalnego rozmycia i efektu bokeh, w pełni eksponując osobowość portretowanej osoby. Możliwość domknięcia przysłony umożliwia z kolei na ustawienie ostrości zarówno na większą liczbę fotografowanych osób, jak i na wykonanie filmów makro, które pokazują żywe, mikroskopijne, niemal niewidoczne gołym okiem światy z niedostępną dotychczas precyzją. Główny obiektyw uzupełnia ultraszerokokątny aparat o kącie widzenia 120° z matrycą 13 MP, pozwalający na uchwycenie piękna architektury i rozległych krajobrazów. Mate 50 Pro wyposażony jest ponadto w stabilizowany optycznie, 64-megapikselowy teleobiektyw z hybrydowym zbliżeniem aż do 200× (w odniesieniu do obiektywu szerokokątnego). Całość uzupełnia przedni aparat 13 MP zdolny do fotografowania w zakresie od 78° do 100°, współdziałający z sensorem do trójwymiarowego mapowania głębi, rejestrującym autentyczne i nastrojowe autoportrety. Legendarny tryb nocny Huawei rejestruje zdjęcia z bardzo wyraźnymi jasnymi i ciemnymi obszarami, nawet w słabo oświetlonym otoczeniu.

fot. Huawei

Rzemieślnicza jakość i klasyczne wzornictwo

Huawei Mate 50 Pro, podobnie jak jego poprzedników, charakteryzuje piękno oparte na symetrii oraz wyrafinowanie. O jego unikalności stanowi misterny, piramidalny wzór Clous de Paris, który sprawia, że smartfon emanuje stylem w każdym calu. Klasyczny wzór z pierścieniem i ikoniczną formą przyciąga wzrok w trzech odsłonach: połyskującym srebrze, wciągającej czerni i kompletnie nowej, unikalnej wersji wykończonej pomarańczową, wegańską skórą. W tej ostatniej wersji zastosowano ponadto kompletnie nowe szkło Kunlun, charakteryzujące się nawet 10 krotnie większą odpornością na uszkodzenia, potwierdzoną pięciogwiazdkowym, szwajcarskim certyfikatem SGS. To smartfon, który przyjmuje każde wyzwanie: nie boi się zabrudzeń, kurzu, temperatur i wody. Odznacza się normą IP68, zapewniającą szczelność telefonu na głębokości 2 metrów, a w wersji ze skórzanym wykończeniem nawet do 6 metrów.

Żywy i płynny obraz i dająca spokój wydajność

W Huawei Mate 50 Pro znajduje się zakrzywiony ekran OLED z indywidualnie skalibrowanymi kolorami i częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Podobnie jak w poprzednich smartfonach Huawei, tu także znaleźć można przyciemnianie z niesamowitą częstotliwością 1440 Hz, które redukuje migotanie, dając oczom użytkownika wytchnienie. Ekran o przekątnej 6,74 cala może wyświetlić ponad miliard kolorów w precyzyjnej palecie P3. Smartfon działa w oparciu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 4G, współpracujący z 8 GB szybkiej pamięci RAM i pamięcią wewnętrzną 256 GB (wersje srebrna i czarna) lub 512 GB (wersja z wegańską skórą). Dużej pojemności bateria 4700 mAh zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Samo ładowanie to wielokanałowe Huawei SuperCharge: przewodowe o mocy 66 W (oczywiście szybka ładowarka znajduje się w pudełku) i bezprzewodowe o mocy 50 W. Nawet, gdy poziom baterii spadnie do 1%, innowacyjny tryb oszczędzania energii SuperEnergy Boosting umożliwi do trzech godzin czuwania telefonu lub do 12 minut dzwonienia. Zastosowano tu także nowe algorytmy poprawiające jakość rozmów i wspaniałe głośniki stereo Histen.

fot. Huawei

Coraz lepsze rozwiązania

W Huawei Mate 50 Pro działa niezwykle drobiazgowo dopracowana nakładka EMUI 13, w której znalazły się funkcje uprzyjemniające codzienne korzystanie z telefonu, jak i kilka nowych, przydatnych funkcji. Za sprawą SuperHold można każdą aplikację i stronę internetową uruchomić równie szybko za pierwszym, jak i za każdym kolejnym razem. Opcja SuperRender to coś dla graczy – dzięki predykcji międzyklatkowej na poziomie pikseli utrzymuje niską temperaturę obudowy i zużywa mniej energii. Ponadto, w smartfonie znalazło się też zupełnie nowe centrum dowodzenia prywatnością, w ramach którego w nadzwyczaj intuicyjny sposób użytkownik będzie mógł podejrzeć kondycję urządzenia i zadbać o maksymalną ochronę ważnych i wrażliwych informacji. Dla osób korzystających z urządzeń opartych o usługi mobilne Huawei przygotowano stronę https://appsonhms.com/pl/, na której znajdują się przydatne oraz praktyczne porady dotyczące wyszukiwania i pobierania ulubionych aplikacji oraz najważniejsze informacje o ekosystemie Huawei.

fot. Huawei

Dostępność, ceny i promocja przedsprzedażowa

Sugerowana cena detaliczna Huawei Mate 50 Pro w wersji z pamięcią wewnętrzną 256 GB i standardowym wykończeniem w kolorach srebrnym i czarnym wynosi 5 999 zł, zaś w wersji z pamięcią 512 GB i wykończeniem z wegańskiej skóry w kolorze pomarańczowym wynosi 6 499 zł.

Sprzedaż regularna ruszy 31 października, natomiast od 28 września do 30 października 2022 r., smartfon dostępny będzie w ofercie specjalnej, w ramach której pierwsi nabywcy będą mogli odebrać wysoce cenione słuchawki Huawei FreeBuds Pro 2 za 1 zł oraz otrzymają przedłużenie gwarancji o kolejny rok. Na wszystkich nabywców Huawei Mate 50 Pro, również po okresie przedsprzedaży, czeka także prezent w postaci pakietu 50 GB w Chmurze Huawei na okres 3 miesięcy.

fot. Huawei

Smartfon Huawei Mate 50 Pro dostępny będzie u partnerów biznesowych: u operatorów sieci Play oraz Plus, jak i w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenie będzie także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i w sklepie Huawei.pl.

W sklepie Huawei.pl na kupujących czekają dodatkowe korzyści, w postaci 20 rat z RRSO 0%, podwojonych punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł dla klientów, którzy zdecydują się subskrybować newsletter, czy wreszcie szybkiej ostawy. Ponadto osoby, które opiszą i opublikują w sklepie Huawei.pl swoje odczucia z użytkowania Huawei Mate 50 Pro, otrzymają kupon na zakup wagi Huawei Scale 3 za 1 zł.