Prezydencki poker powróci? Aktorka sugeruje, że coś jest w planach

Prezydencki poker powróci? Tak sugerują aktorzy z serialu w mediach społecznościowych. Joshua Malina i Mary McCormack wrzucili serię postów, dających do zrozumienia, że trwają prace nad czymś, co podekscytuje fanów. Do tego McCormack mówi, że wielkie ujawnienie szczegółów ma nastąpić 24 stycznia 2024 roku.

W tym poście oznaczyła innych aktorów z serialu jak Joshua Malina, Allison B. Janney, Dule Hill, Bradley Whitford, Richard Schiff, Meliss Fitzgerald i Lawrence O'Donnell. Malina natomiast swoje sugestie wrzucił w social media 5 stycznia 2024 roku, ale przeszły trochę bez echa, bo akurat on jest znany z tego, że często wrzuca nieprawdziwe sugestie. McCormack jednak tak nie robiła do tej pory.

Prezydencki poker powróci?

Źródło portalu Deadline z kręgów Warner Bros. Discovery twierdzi, że nad niczym nie trwają prace. Spekuluje się więc, że może chodzić o jakąś reklamę z aktorami, szykowaną na finał Super Bowl. Na ten moment fani nie wiedzą, co myśleć.