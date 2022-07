Primal - teaser 2. sezonu. Leje się krew - będzie znów arcydzieło?

fot. materiały prasowe

Serial animowany dla dorosłych pod tytułem Primal jest uważany za arcydzieło. Trudno znaleźć choćby jedną negatywną opinię w sieci. Teaser 2. sezonu zapowiada, że jego twórca Genndy Tartakovsky idzie za ciosem i może dać coś jeszcze lepszego.

Primal - teaser 2. sezonu

Serial jest skierowany tylko do widzów dorosłych z uwagi na krwawe i obrazowe sceny przemocy.

Genndy Tartakovsky jest znany z takich animacji jak Samuraj Jack czy Laboratorium Dextera. W Primal jednak stosuje w pełni wizualne opowiadanie historii, bo bohaterowie, czyli jaskiniowiec i towarzyszący mu dinozaur nie mówią. Przez pierwszy sezon stawiał przed nimi bardzo brutalne wyzwania. W finale wprowadził on postać Miry i wszystko wskazuje na to, że misja ratunkowa będzie głównym wątkiem 2. sezonu. Zwłaszcza, że do walki staje obca dla bohaterów cywilizacja i - jak trailer obiecuje - będzie tutaj się działo.

Primal - serial jest dostępny na platformie HBO Max. 2. sezonu również tam będzie mieć premierę co tydzień począwsze od 22 lipca 2022 roku. Natomiast 21 lipca w USA serial zadebiutuje na antenie Adult Swim.