Prince of Persia powróci? Remake pojawił się w ofercie pewnego sklepu

Fani serii Prince of Persia nie mają lekko w ostatnim czasie. Ostatnia jej duża odsłona trafiła na rynek w 2010. Niedawno poinformowano, że cykl powróci, ale… w formie doświadczenia będącego połączeniem klasycznych escape roomów i technologii VR. Wygląda jednak na to, że jeszcze nie wszystko stracone i być może jeszcze w tym roku otrzymamy możliwość ponownego wcielenia się w Księcia Persji - i to bez potrzeby wychodzenia z domu.

Sugeruje to jeden sklep z Gwatemali, w którego ofercie pojawił się remake Prince of Persia. Gra miałaby trafić na konsole PlayStation 4 i Nintendo Switch. Na karcie produktu widoczna była też data premiery ustalona na listopad 2020 roku. Jedno jest pewne - jeśli te informacje rzeczywiście byłyby prawdziwe, to niedługo powinniśmy dowiedzieć się coś więcej na ten temat.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1296122800328126464

Warto przypomnieć, że podczas pierwszej prezentacji Ubisoft Forward w czerwcu wspomniano, że doczekamy się kolejnych takich eventów. Bardzo możliwe, że to właśnie w trakcie jednego z nich poruszony zostanie temat powrotu Księcia Persji. Fanom marki nie pozostaje więc nic innego, jak tylko trzymać za to kciuki.