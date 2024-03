Problem trzech ciał - twórcy o potencjalnych kolejnych sezonach. Czy zobaczymy ICH?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

materiały prasowe

Reklama

Problem trzech ciał, nowy serial Netfliksa, opiera się na pierwszej części z trylogii Liu Cixina. Za adaptację zabrali się twórcy Gry o tron, David Benioff i D.B. Weiss, we współpracy z producentem Czystej krwi. Produkcja wprowadza pewne znaczące zmiany. W przeciwieństwie do powieści, wersja Netfliksa ma zasięg międzynarodowy i koncentruje się na postaciach z Chin, a także z innych części świata, w tym z Wielkiej Brytanii. Fabuła opowiada o grupie naukowców, którzy planują powstrzymać kosmitów zwanych San-Ti, mających wylądować na Ziemi za 400 lat. W książkach Cixina, owe istoty nigdy nie zostały szeroko opisane. Portal ComicBook.com zapytał twórców serialu, czy planują pokazać San-Ti w potencjalnej przyszłości.

Problem trzech ciał - San-Ti pojawią się w następnych sezonach?

Alexander Woo stwierdził, że ich wątek byłby świetnym problemem do rozwiązania w kolejnych sezonach. Z kolei Benioff przypomniał o jednym kosmicie, który został przedstawiony przez Cixina.

- Jest pewien bohater o imieniu Singer. Jeśli go weźmiemy do serialu, mógłby być moim ulubionym wątkiem w całej trylogii. To byłoby interesujące, tak jak powiedział Alex. Czy pokażemy go... albo to? W całości albo tylko część?

Przy tej wypowiedzi Weiss zaproponował pokazanie Singera w animacji poklatkowej.

Problem trzech ciał

Problem trzech ciał - serial jest już dostępny, tylko na Netflix.