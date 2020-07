Project xCloud za darmo dla abonentów Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft

Project xCloud to usługa gry w chmurze od Microsoftu. Umożliwia ona dostęp do ponad setki produkcji przy pomocy urządzeń mobilnych – smartfonów i tabletów z systemem Android. Takie rozwiązanie ma pewne zalety, szczególnie dla osób, które posiadają szybkie i stabilne połączenie z siecią, bo nie muszą one czekać na pobranie plików czy zwalniać miejsca na dysku twardym konsoli. Poinformowano, że we wrześniu usługa zostanie włączona w Xbox Game Pass Ultimate – subskrybenci otrzymają więc dostęp do streamingu bez jakichkolwiek dodatkowych opłat. Jest jednak też i gorsza wiadomość - na ten moment nie ma żadnych informacji na temat startu Project xCloud w Polsce.

Trzeba przyznać, że Xbox Game Pass Ultimate staje się coraz ciekawszą usługą. Już teraz umożliwia ona dostęp do sporej biblioteki gier na PC i konsolę Xbox One, a także abonamentu Xbox Live Gold. Microsoft potwierdził też, że program będzie kontynuowany także po premierze nadchodzącego sprzętu, czyli Xbox Series X.