Przeklęta - nowe zdjęcia z serialu fantasy Netflixa. Excalibur i inne spojrzenie na legendę arturiańską

Przeklęta to serial fantasy Netflixa oparty na książce Toma Wheelera i legendy komiksu Franka Millera. Bohaterką jest młoda Nimue, która w przyszłości zostanie Panią Jeziora. Bohaterka dzierży Excalibur, by walczyć z siłami zła. Jest to kompletnie nowa interpretacja legendy arturiańskiej. Nimue to nastolatka z tajemniczym darem. Po śmierci jej matki, odnajduje sojusznika w młodym najemniku imieniem Artur. Razem wyruszają na wyprawę, by znaleźć Merlina i dostarczyć mu pradawny miecz. Podczas tej podróży Nimue stanie się symbolem odwagi i buntu przeciwko Czerwonym Paladynom i ich królowi Utherowi.

W obsadzie są Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Artur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (Płaczący Mnich), Sebastian Armesto (król Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Siostra Iris), Billy Jenkins (Squirrel), Bella Dayne (Red Spear) i Peter Mullan (Ojciec Carden).

Tom Wheeler i Frank Miller stoją za sterami serialu. W galerii jest też nowa serialowa okładka książki, która zostanie z nią wydana w USA i w wielu krajach świata.

Przeklęta - premiera serialu Netflixa zaplanowana jest na lato 2020 rok. Data nie została ujawniona.