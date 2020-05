Tyler Rake: Ocalenie - producenci Joe i Anthony Russo o sukcesie filmu Netflixa

Tyler Rake: Ocalenie z Chrisem Hemsworthem w obsadzie, okazał się wielkim hitem platformy Netflix. Streamingowy gigant podał, że do dnia 2 maja 2020 roku obejrzano go w 90 milionach domów. Producenci Joe i Anthony Russo podzielili się przy tej okazji swoimi przemyśleniami na temat sukcesu osiągniętego przez film w reżyserii Sama Hargrave'a.

Joe Russo, który jest także scenarzystą filmu, zwrócił uwagę na model Netflixa dotyczący tego, jak twórcy oraz publiczność, informowani są na temat statystyk danej produkcji. Uważa, że jest to dobry sposób, ponieważ nie konfrontuje zbyt szybko oczekiwań z realnymi liczbami. Trzeba pamiętać, że premiera w platformie streamingowej rządzi się zupełnie innymi prawami od tej, która ma miejsce tradycyjnie w kinach. Russo dodał też, jak wynik takiej liczby oglądających, mógłby przełożyć się na wynik kasowy w takiej właśnie dystrybucji.

Kiedy myślisz o liczbie ludzi i porównujesz to z wynikami w zestawieniach box office, to jest to odpowiednik filmu zarabiającego ponad miliard dolarów na takim rynku.

Z kolei Anthony Russo dodaje, że trudno jest mówić o realnym przełożeniu liczby oglądających z wynikami finansowymi.

Netflix nie podaje tego w tak klarowny sposób, zatem jest to nieco trudniejsze do zinterpretowania. Ale tak, przynajmniej wszyscy mamy pewność, że jest to ogromny hit dla Netflixa.

Niedawno pojawiły się doniesienia, że planowana jest kontynuacja filmu. Na razie twórcy i Netflix nie ogłosili tego na pewno, ale wydaje się, że udało się stworzyć własną franczyzę, która stanie się lubiana przez widzów i dostarczająca świetne wyniki dla serwisu.