Przeminęło z wiatrem na pierwszym miejscu bestsellerów Amazona po zdjęciu z HBO Max

fot. materiały prasowe

Przeminęło z wiatrem, klasyczny film z 1939 roku, znalazł się na szczycie listy bestsellerów filmów i telewizji Amazon, gdzie zajął miejsca 1., 8. i 9. w wersjach kolejno: DVD, Blu-ray, 70h Anniversary Edition.

Nie licząc pojedynczych kopii oferowanych na stronie, film Victora Fleminga został wyprzedany w każdym formacie. Obraz przez dekady nie traci na popularności, teraz jednak - po zdjęciu (zauważmy, że jedynie tymczasowym) z HBO Max - podbiło TOP listy sprzedaży.

Przypomnijmy: we wtorek, 9 czerwca, HBO Max usunęło ze swojej oferty kultowy film Przeminęło z wiatrem z 1939 roku. Jak tłumaczą władze serwisu w oficjalnym oświadczeniu ten film jest produktem swoich czasów i przedstawia niektóre etniczne i rasowe uprzedzenia, które niestety były powszechne w społeczeństwie amerykańskim. WarnerMedia potępia te ukazane w produkcji stereotypy, które uznaje za sprzeczne z wartościami reprezentowanymi przez spółkę. HBO Max zapowiedziało powrót filmu na platformę, jednak będzie on zawierał omówienie kontekstu historycznego i potępienie rasistowskich wyobrażeń. Taki ruch platformy jest wynikiem protestów po śmierci George'a Floyda i wypowiedzi na łamach Los Angeles Times Johna Ridleya, scenarzysty filmu Zniewolony. 12 Years a Slave, który wezwał do usunięcia produkcji.