Jennifer Aniston pisała z Matthew Perrym w dniu śmierci. "Był szczęśliwy" i "wracał do zdrowia"

Jennifer Aniston udzieliła swojego pierwszego wywiadu po śmierci Matthew Perry'ego, z którym przez wiele lat grała w serialu Przyjaciele. Zmarł 28 października 2023 roku w wieku 54 lat. Aktorka w rozmowie z portalem Variety zdradziła, że rozmawiała z nim w dniu, w którym zginął. Jej zdaniem był szczęśliwy.

Jennifer Aniston pisała z Matthew Perrym w dniu śmierci

Był szczęśliwy. Był zdrowy. Rzucił palenie. Wracał do formy. Był szczęśliwy - to wszystko, co wiem.

Jak informuje portal Variety, Reese Witherspoon, koleżanka z planu The Morning Show, trzymała wzruszoną Jennifer Aniston za rękę, gdy ta ocierała łzy.

Dosłownie pisałam z nim tego ranka, to zabawne, Matty. Nie był w bólu. Nie przechodził przez trudny okres. Był szczęśliwy.

Aktorka kontynuowała:

Chcę, by ludzie wiedzieli, że był naprawdę zdrowy. I że wracał do zdrowia. Starał się, pracował bardzo ciężko. [...] Tęsknię za nim bardzo, wszyscy tęsknimy. Matko, potrafił nas naprawdę rozśmieszyć.

Jennifer Aniston dodała, że ma nadzieję, że Matthew Perry będzie wiedział, że był kochany w sposób, w jaki nigdy nie myślał, że jest.

Najlepsze role Matthew Perry’ego

Matthew Perry zyskał popularność rolą Chandlera w Przyjaciołach, ale równie ważny dla jego kariery był udział w filmach Polubić czy poślubić oraz Troje do tanga. W 2000 roku zagrał w Dzieciaku wspólnie z Brucem Willisem, aby kontynuować współpracę z aktorem przy dwóch częściach serii Jak ugryźć 10 milionów. Perry miał okazję wystąpić w serialach Prezydencki poker i Studio 60 od Aaron Sorkin. W ostatnich latach mogliśmy aktora oglądać w Żonie idealnej oraz Sprawie idealnej. Nie zbrakło go również w specjalnym programie Przyjaciele: Spotkanie po latach z 2021 roku, gdzie pojawił się u boku reszty gwiazd serialu.

Poniżej zebraliśmy dla Was najlepsze i najciekawsze role Matthew Perry. Na liście nie brakuje wspomnianych wyżej produkcji, ale również kilku innych mniej znanych postaci, w których aktor miał okazję się wcielić.