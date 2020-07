Przyjaciółki - gwiazda serialu Polsatu ma koronawirusa. Prace nad produkcją wstrzymane

fot. Polsat

Jak poinformował Fakt jedna z głównych gwiazd serialu Przyjaciółki jest zakażona koronawirusem. Nie podano jednak do wiadomości personaliów tej osoby. Dla przypomnienia w produkcji w głównych rolach występują Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska. Prace na planie zawieszono póki co do końca tygodnia, aby wszyscy członkowie ekipy projektu mogli wykonać test na obecność koronawirusa. Warto wspomnieć, że zdjęcia do produkcji zostały wznowione niecały miesiąc temu po okresie zamknięcia.

fot. materiały prasowe

O całej sytuacji wypowiedział się w rozmowie z Rzeczpospolitą reżyser produkcji Grzegorz Kuczeriszka:

Na razie wszyscy jesteśmy przerażeni. Wciąż panuje pandemia, a mam wrażenie, że ludzie o tym zapominają. Wszyscy podpisaliśmy zobowiązanie, że w trakcie zdjęć nie przyjdziemy do pracy z objawami choroby i zachowamy szczególną ostrożność. Że nie będziemy w tym czasie uczestniczyć w dużych zgromadzeniach, chodzić na imprezy czy na siłownię. Pracujemy w maskach, dezynfekujemy ręce, przestrzegamy wszelkich zasad. Niestety, obserwuję, że aktorzy, którzy przecież nie mogą występować przed kamerą w maseczkach, często żyją dość swobodnie, nie zachowując reguł bezpieczeństwa

Dla przypomnienia serial Polsatu to opowieść o czterech kobietach. Każda z bohaterek jest inna, różni je sytuacja życiowa i problemy, którym muszą stawić czoła. Spotkają się po latach na zjeździe absolwentów, gdzie okaże się, że właśnie teraz potrzebują siebie jak nigdy.