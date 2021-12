PS Plus na styczeń 2022 już oficjalnie. DiRT 5 oraz Persona 5 Strikers w ofercie

PlayStation Blog

Kolejny przeciek związany z abonamentową ofertą Sony się potwierdził. Podana jeszcze przed Wigilią rozpiska gier w usłudze PlayStaton Plus została oficjalnie zapowiedziana przez Sony. W ramach subskrypcji otrzymamy więc trzy całkiem solidne produkcje, którymi będą: zręcznościowe wyścigi DiRT 5, nastawione na akcję Persona 5 Strikers oraz kooperacyjne Deep Rock Galactic. Wszystkie tytuły będzie można sprawdzić zarówno na PS4, jak i PS5.

Cały pakiet trzech gier zostanie udostępniony do pobrania już 4 stycznia. Do tego czasu abonenci mogą przypisywać do swojego konta produkcje udostępnione w ramach grudniowej oferty, czyli Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super Villains i Mortal Shell, a także "bonusowe" gry na zestawy PS VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition i Until You Fall.

