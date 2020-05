PS4 Pro – limitowana edycja konsoli inspirowana grą The Last of Us Part II

Sony przygotowuje się do promocji The Last of Us: Part II w najlepszy możliwy sposób – zapowiadając kolejną specjalną edycję swojej konsoli. Miłośnicy opowieści o Ellie i Joelu będą mogli kupić zestaw z PlayStation 4 Pro o matowym wykończeniu i z grawerem przedstawiającym tatuaż Ellie. W pudełku znajdą także limitowaną wersją bezprzewodowego Dualshocka 4, grę oraz kod na zawartość dodatkową. Za ten pakiet trzeba będzie zapłacić 1850 zł.

To jednak nie wszystko, co Sony przygotowało z okazji nadchodzącej premiery. Gracze będą mogli zakupić także sam kontroler Dualshock 4. Sprzęt wykończono matową czarno-stalową powłoką i przyozdobiono tatuażem Ellie oraz logiem The Last of Us Part II. Na półkach sklepowych pojawią się również bezprzewodowe słuchawki w wersji Gold o podobnym wykończeniu. Sony wyceniło limitowanego Dualshocka 4 na 260 zł a słuchawki na 380 zł. Wszystkie gadżety można obejrzeć w poniższej galerii:

The Last of Us: Part II trafi do dystrybucji już 19 czerwca. Gra dostępna będzie wyłącznie na konsoli PlayStation 4.