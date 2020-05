The Last of Us: Part II - nowy zwiastun gry. Jest klimat!

The Last of Us: Part II, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, otrzymało nowy zwiastun. Materiał jest krótki i trwa tylko nieco ponad 2 minuty, ale nie sposób odmówić mu wyjątkowej, mrocznej atmosfery, która potęgowana jest przez klimatyczną muzykę w tle.

Przypominamy, że nowa gra studia Naughty Dog przeszła naprawdę długą drogę. Premiera tej produkcji była kilkukrotnie przekładana, a niedawno twórcy i wydawca zmagali się z ogromnym wyciekiem - do sieci trafiły istotne informacje na temat fabuły, a także długie fragmenty rozgrywki oraz przerywniki filmowe. Wygląda jednak na to, że sytuacja została opanowana - znaleziono winnych przecieku i poinformowano, że gra ma "złoty" status i jest już na ostatniej prostej do rynkowego debiutu.

The Last of Us: Part II - premiera gry 19 czerwca na konsoli PlayStation 4.