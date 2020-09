PS5 - przedsprzedaż konsoli może ruszyć 9 września

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: SIE

Mimo iż już o dłuższego czasu wiemy, co mniej więcej zaoferuje nam PS5, nadal nie znamy terminu premiery konsoli oraz jej rynkowej ceny. Na szczęście lada moment możemy poznać te kluczowe informacje. Wszystko dzięki przeciekowi, który 9 września pojawił się na twitterowym profilu Game Guildford. Administratorzy opublikowali zapowiedź o następującej treści:

Ci, którzy czekają na przedsprzedaż i mają [przyciągnęliśmy twoją uwagę]. Proszę oczekiwać na dalsze wiadomości. Zapowiedź PS5 zaplanowano na jutro, dlatego w tym tygodniu wszystko stanie się jasne.

Jak można było się spodziewać, wpis szybko zniknął z sieci. Ale z internetu nic nie ginie, redaktorom serwisu thesixthaxis.com udało się zawczasu wykonać zrzut ekranu z tą wypowiedzią, który udostępnili szerokiej publiczności:

Źródło: GAME / thesixthaxis.com

W kolejnych wpisach sieć potwierdzała użytkownikom Twittera, że to sprawdzona informacja. Mamy tu do czynienia z dużą firmą, dlatego przeciek wydaje się wiarygodny. Dyskusja na temat premiery mogła zniknąć z oficjalnych kanałów komunikacji tej sieci, jednak wieść już rozniosła się po świecie. Wszystko wskazuje na to, że Sony zaprezentuje PS5 już 9 września i w tym dniu prawdopodobnie ruszy akcja przedsprzedażowa.

Data ta nie po raz pierwszy pojawia się w przeciekach internetowych i wydaje się idealnym terminem na prezentację nowego sprzętu. W końcu 9 września 1995 roku Sony ujawniło światu pierwszą generację PlayStation. Szkoda byłoby zmarnować taką okazję i nie wykorzystać szansy, aby zaprezentować nowy sprzęt w 25 rocznicę narodzin marki PlayStation.