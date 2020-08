PlayStation Plus na wrzesień 2020 ujawnione. Sony przedstawia ofertę

Capcom

Koniec miesiąca to termin, w którym poznajemy kolejne gry zmierzające do abonentów usługi PlayStation Plus. Nie inaczej jest tym razem. W oficjalnym wpisie ujawniono, że tym razem do abonentów trafi PlayerUnknown’s Battlegrounds, czyli popularna gra battle royale, w której 100 graczy walczy między sobą o przetrwanie na dużej mapie, wykorzystując to, co wpadnie im w ręce. Drugim tytułem w ramach subskrypcji będzie zaś Street Fighter V - ciesząca się dużym zainteresowaniem bijatyka, która oferuje możliwość zabawy zarówno solo, jak i w kilku trybach wieloosobowych.

Obie gry zostaną udostępnione abonentom od 1 września. Do tego czasu mogą oni pobierać sierpniowe produkcje, czyli pierwszoosobową strzelankę Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered oraz sieciowe Fall Guys: Ultimate Knockout.