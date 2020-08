PS5 – Sony walczy o twórców third-party. Jeszcze więcej gier i zawartości na wyłączność?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pod koniec tego roku czeka nas start nowej generacji konsol. Można spodziewać się, że Sony i Microsoft będą starać się z całych sił o to, by pozyskać uwagę i zainteresowanie graczy. Na forum ResetEra pojawiły się nieoficjalne informacje, które wskazują na to, jaką drogę może obrać japońska firma. Jeden z użytkowników, niejaki Matt (mający w przeszłości trafne przecieki), ujawnia, że Sony zainwestowało naprawdę sporo we współpracę z deweloperami third-party. Rezultatem tego mają być gry lub zawartość na wyłączność PlayStation 5. Potwierdza to również Imran Khan, były redaktor serwisu Game Informer.

Wiarygodności tym informacjom dodaje fakt, że już nadchodzące Marvel's Avengers zaoferuje zdecydowanie więcej zawartości właśnie na sprzętach Sony. Posiadacze PS4 i PS5 otrzymają jednego herosa więcej (przypominamy, że chodzi o Spider-Mana, który ma trafić do gry w 2021 roku), a niektóre kosmetyczne dodatki i wyzwania pojawią się tam z 30-dniowym wyprzedzeniem.