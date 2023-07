Psychonauts 3 powstanie? Ojciec serii zabiera głos w sprawie

fot. Double Fine

Psychonauts 2 zostało wydane w sierpniu 2021 roku na PC, PS4, Xbox One i Xbox Series X|S, a poprzedniczka trafiła na rynek w roku 2005. Oznacza to 16-letnią przerwę między tymi dwiema odsłonami. Ile będziemy musieli czekać na kolejną część? Gracze pytają, a Tim Schafer im odpowiada. I niestety raczej nie jest to odpowiedź, na którą liczą fani marki.

W wywiadzie udzielonym dla Cressup, twórca Psychonauts wyraźnie zaznaczył, że aktualnie studio nie pracuje nad kontynuacją serii.

Nie pracujemy nad Psychonauts 3. Jesteśmy teraz w fazie "Zamkniętych drzwi u Willy'ego Wonki". Ale niedługo możemy je otworzyć i wyrządzić wiele szkód dzieciom, tak jak Willy Wonka - w swoim stylu odpowiedział na zadane pytanie.

Odpowiedź Schafera jest wymijająca, ale warto pamiętać, że studio Double Fine jest teraz częścią Xbox Game Studios, więc ostateczna decyzja dotycząca przyszłości marki może być w rękach Microsoftu. W jednym z poprzednich wywiadów Tim Schafer zaznaczył, że chciały zrobić sobie przerwę od Psychonauts i zająć się zupełnie innym, nowym projektem i to właśnie do tego mogą odnosić się jego słowa.