Ptaki Nocy 2 - reżyserka ma pomysł na sequel

Cathy Yan, reżyserka Ptaków Nocy, udzieliła wywiadu portalowi The Wrap o tym, że ma pomysł na film Harley Quinn: Ptaki Nocy 2. Chciałaby w nim wprowadzić postać Poison Ivy i pokazać jej romans z Harley Quinn, podobnie jak w komiksach. Z uwagi na to, że to byłby ważny wątek nie jest pewna, jak znalazłoby się miejsce dla Ptaków Nocy, ale sugeruje, że one mogłyby dostać swój własny film. Brzmi to trochę kuriozalnie z uwagi na fakt, że ten nosił tytuł Ptaki Nocy.

Reżyserka przyznaje jednak, że nie wie, czy kontynuacje powstaną. Ma jednak świadomość, że ludzie nadal lubią Harley Quinn, a Margot Robbie nie ma zamiaru rozstawać się z rolą.

Wspomina również jedną sceną z Romanem granym przez Ewana McGregora, o którą musiała walczyć. Chodzi o ten moment w barze, gdy jego paranoja zaczęła przejmować kontrolę i kazał losowej kobiecie rozebrać się i tańczyć na stole. Yan uważa, że to ważne, ponieważ pokazuje, iż Roman nie jest dobrym człowiekiem i jest kluczowe dla rozwoju Czarnego Kanarka, która pierwszy raz widzi jego prawdziwe oblicze.

Harley Quinn zobaczymy w 2021 roku w filmie Legion samobójców 2. Natomiast Ptaki Nocy są dostępne w USA na VOD.