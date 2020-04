Ptaki Nocy - zły moment na powstanie filmu? Reżyserka komentuje wynik finansowy

Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) to zrealizowana na podstawie komiksów DC produkcja, która ukazuje, jak Harley Quinn, Huntress, Black Canary i Renee Montoya ruszają na odsiecz nastoletniej Cassandrze Cain. Przez pewien czas komentowano zarobki filmu, które według wielu analityków nie były zbyt zadowalające. Ostatecznie produkcja zarobiła nieco ponad 200 mln dolarów na całym świecie przy budżecie 85 mln dolarów. Nie jest to zatem rezultat najgorszy, choć po weekendzie otwarcia wielu komentujących twierdziło, że będzie to finansowa porażka dla Warner Bros. Pojawiały się rożne teorie wskazujące między innymi, że taki stan rzeczy spowodowany jest feministycznym zacięciem obrazu.

Reżyserka filmu, Cathy Yan w rozmowie z The Hollywood Reporter przyznała, że niektórzy zbyt szybko wysnuli swoje teorie na temat tego, dlaczego film nie zarobił tak dobrze jak zakładano. Artystka nie zgadza się z twierdzeniem, że powstanie takiego projektu było zbyt wczesne. Wspomniała także o dodatkowej presji, którą miała właśnie ze względu na kobiecy charakter całości.

Myślę, że były różne sposoby interpretacji sukcesu lub jego braku i każdy ma do tego prawo. Ale zdecydowanie uważam, że wszyscy dość pochopnie wyciągnęli wnioski pod pewnym kątem.

Twórczyni podtrzymuje swoje zdanie, że był to odpowiedni moment na stworzenie produkcji o tym tonie w dzisiejszych czasach. Usłyszała też od producenta, że studio zadowolone jest z wyników.