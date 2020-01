Ptaki Nocy - aktorki w sesji zdjęciowej. Co oznacza kobiece spojrzenie w filmie?

Kampania marketingowa produkcji Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn) wkroczyła już w decydującą fazę. W jej ramach wcielające się w filmie w główne role, Margot Robbie, Rosie Perez, Jurnee Smollett-Bell i Mary Elizabeth Winstead wzięły teraz udział w specjalnej sesji zdjęciowej dla magazynu Glamour. W towarzyszącym jej wywiadowi aktorki poruszyły szereg kwestii związanych z ekranową historią - m.in. to, jak znaczący dla niej będzie kobieca perspektywa. Tak sprawę skomentowała Robbie:

Kobiece spojrzenie powstało tu w zasadzie samo z siebie, ponieważ w odniesieniu do tej produkcji to przeważnie kobiety podejmowały najważniejsze decyzje. Wybierałyśmy jednak wyłącznie to, co po prostu wydawało nam się fajne.

Windsted dodała:

Nie ograniczało nas pytanie: Jak ona może wyglądać seksowniej?, które z całą pewnością pojawiało się w projektach, nad którymi pracowałam w przeszłości.

Wypowiedzi te uzupełniła Perez:

Tu nie było czegoś takiego jak: Każmy jej założyć to lub tamto, bo jej tyłek wygląda fantastycznie, a przecież każda z nas wcześniej z czymś takim się zmagała.

Zobaczcie sesję zdjęciową (w galerii znajdzie również nowe zdjęcie z produkcji, przedstawiające Harley Quinn na wrotkach):

Ptaki Nocy - sesja dla magazynu Glamour

Zobacz także:

Ptaki Nocy wejdą na ekrany kin w Polsce już 7 lutego.