Ptaki Nocy - Wy też przegapiliście te easter eggi z serii Injustice?

Wczoraj w sieci zadebiutował finałowy zwiastun filmu Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn). Choć materiał jest stosunkowo oszczędny jeśli chodzi o nawiązania popkulturowe, internauci zdołali w nim uchwycić dwa easter eggi związane z serią Injustice - mowa tu zarówno o komiksach, jak i cieszących się wielką popularnością na całym świecie grach.

Pierwszy z nich odnosi się do otwierającej trailer sceny, w której Harley Quinn przybywa na posterunek policji w Gotham City. Scena ta została zaczerpnięta z jednego z komiksów wchodzącego w skład cyklu Injustice. Zobaczcie sami:

I mean, it’s not a coincidence, right? Ok, ok, I stop it... @TomTaylorMade @jimchadwick1217 #injusticeyeartwo pic.twitter.com/l10SZAh0sh

— Bruno Redondo (@Bruno_Redondo_F) 10 stycznia 2020