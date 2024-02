Puchatek: Krew i miód 2 - zwiastun horroru. Sowa jest krwiożerczy, a Tygrysek lubi tortury

fot. IGN

Winnie the Pooh 2, czyli Puchatek: krew i miód 2 to kontynuacja horroru, który był filmem mikrobudżetowym i nikt nie oczekiwał, że zdobędzie on zainteresowanie dystrybutorów i widzów na całym świecie. Okazał się on sukcesem, zbierając w box office 6 mln dolarów przy budżecie 100 tysięcy dolarów. Siłą rzeczy twórcy mieli tym razem normalne środki zrobić film w pełni profesjonalnie. Czy to pozwoli uniknąć fatalnych ocen jedynki, która szybko weszła na szczyty list najgorszych tytułów 2023 roku? Zobaczcie i oceńcie zwiastun.

Puchatek: krew i miód 2 - zwiastun

Puchatek i Prosiaczek nadal planują zemstę i morderstwa. Tym razem dołączają dwie inne postacie znane z historii o Kubusiu. W horrorowych interpretacjach twórców pojawią się Sowa oraz Tygrysek, który trafił już do publicznej domeny i każdy może z tej postaci korzystać.

Producent Scott Jeffrey tak zapowiada Tygryska: "Tygrysek jest niesamowicie brutalny. Kocha torturować ofiary zanim je zabije". Dodał też, że tym razem twórcy dostali solidny budżet, więc mogli stworzyć szokujący, wybuchowy i krwawy film.

- Naprawdę myślę, że ludziom spodoba się to, co tworzymy - powiedział w rozmowie z IGN.

Puchatek: krew i miód 2 - opis fabuły

Puchatek, Prosiaczek, Sowa i Tygrysa odkrywają, że ich dom oraz życie mogą być zagrożone, gdy Krzysiu wyjawił światu fakt ich istnienia. Nie chcą dłużej żyć w cieniu, więc decydują się przenieść walkę na teren miasteczka Ashdown, czyli domu Krzysia. Na swojej drodze pozostawiają przelewaną krew, śmierć i chaos. Puchatek i jego przyjaciele pokażą wszystkim, że są bardziej zabójczy, silniejsi i mądrzejsi, że ktokolwiek mógłby przypuszczać. Chcą ostatecznie zemścić się na Krzysiu za to, co im zrobił.

W obsadzie są Scott Chambers, Ryan Oliva, Tallulah Evans, Lewis Santer, Marcus Massey, Simon Callow, Alec Newman oraz Teresa Banham.

Puchatek: krew i miód 2 - premiera w 2024 roku. Dokładna data nie została ujawniona.