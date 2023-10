Puchatek: Krew i miód - reżyser o sequelu i... 4-klasistach

fot. materiały promocyjne

Horror Puchatek: Krew i miód, pomimo negatywnych opinii widzów i krytyków osiągnął sukces komercyjny, dlatego też powstaje jego sequel. W rozmowie z Variety reżyser i współscenarzysta Rhys Waterfield mówił m.in. o tym, czego można spodziewać się po drugiej części slashera.

Zgodnie z tym, co mówił reżyser, Puchatek: Krew i miód 2 zyskał nową jakość, dzięki ponad 10 razy większemu budżetowi. Nie zabraknie w nim rozlewu krwi i różnego rodzaju masakr. Waterfield z entuzjazmem opowiadał o nowych pomysłach na niekonwencjonalne zabójstwa w filmie, o które było łatwiej, dzięki większym środkom finansowym:

Tym razem dałem Puchatkowi charakterystyczną broń. We wcześniejszym filmie było to po prostu wszystko, co mógł chwycić, więc był to np. młot kowalski albo kij. Jedną z jego kluczowych broni jest pułapka na niedźwiedzie, która bardzo pasuje do jego charakteru, więc stworzyliśmy naprawdę makabryczne i przerażające zdjęcia. Wygląda to niesamowicie, a Puchatek zabija ludzi na różne sposoby - mówił reżyser.

Nowością w sequelu, w porównaniu do pierwszej części, będzie obecność postaci Tygrysa. 1 stycznia 2024 roku Tygrys trafi do domeny publicznej, a miesiąc później ukaże się film.

Puchatek: Krew i miód 2 jest obecnie w fazie postprodukcji.

Puchatek: Krew i miód - seans horroru w szkole

Reżyser Rhys Waterfield odniósł się również do sytuacji, w której 4-klasiści z Miami Springs w ramach halloweenowej akcji mogli wybrać film, który obejrzą. Dzieci wybrały horror z sadystycznym Puchatkiem, a nauczyciel zgodził się na jego wyświetlanie.

Myślę, że to szalone, bo oglądając film nie sposób pomylić go z filmem dla dzieci. Dosłownie przez pierwsze 10 minut dzieją się nienormalne rzeczy, a [postacie] wyglądają przerażająco. Nie wiem jak – bo podobno trwało to od 20 do 30 minut – nie wiem, dlaczego trwało to tak długo {...}. Mam nadzieję, że nie zrujnowaliśmy dzieciństwa tym dzieciom.

Premiera slashera Puchatek: Krew i miód 2 ma odbyć się w przyszłym roku w Walentynki.