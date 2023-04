Pukając do drzwi - dziś premiera w VOD. Gdzie obejrzeć?

fot, materiały prasowe

Pukając do drzwi online. Film ma dziś premierę w Polsce w platformach Rakuten oraz na iTunes. W obu przypadkach są to serwisy VOD, w których możemy wykupić dostęp do danego filmu.

Na ten moment nie wiadomo, kiedy Pukając do drzwi trafi do na jakieś inne serwisy VOD typu HBO Max czy SkyShowtime. Wydaje nam się, że może dojść do tego najwcześniej w czerwcu.

Pukając do drzwi online - ceny

W platformie Rakuten za dostęp do filmu zapłacimy 37,99 zł. Dostępny jest polski lektor oraz napisy. Ścieżki dźwiękowe są dostępne w dwóch opcjach: 2.0 (Stereo), 5.1 (Dolby Surround). W iTunes film jest dostępny w dużo wyższej cenie, która wynosi aż 54, 99 zł.

Na ten moment tylko te dwa serwisy VOD mają w swojej ofercie najnowszy film reżysera Szóstego zmysłu i Niezniszczalnego. Nie jest wykluczone, że niebawem kolejny platformy wprowadzą go do swojej oferty.

Pukając do drzwi online - o czym jest film?

Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na wakacjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wypoczynek zostaje przerwany przez napad. Jeden z włamywaczy, Leonard twierdzi, że zbliża się apokalipsa i że rodzina została wybrana do działania.

W obsadzie są Dave Bautista, Jonathan Groff, Ben Aldridge, Nikki Amuka-Bird, Kristen Cui i Rupert Grint. M. Night Shyamalan, Marc Bienstock (Split, Glass) i Ashwin Rajan (Servant, Glass) są producentami. Natomiast producentami wykonawczymi są Steven Schneider, Christos V. Konstantakopoulos oraz Ashley Fox.

