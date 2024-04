Samuel L. Jackson uwielbia pracować z Quentinem Tarantino. Ujawnia dlaczego

fot. materiały prasowe

Samuel L. Jackson wziął udział w obchodach 30. rocznicy premiery Pulp Fiction. Aktor miał okazję pięciokrotnie wystąpić w filmach Quentina Tarantino, a ich ostatnim wspólnym projektem była Nienawistna ósemka z 2015 roku. Jackson w rozmowie z agencją Associated Press przyznał, dlaczego uwielbia grać w produkcjach tego reżysera.

Samuel L. Jackson podaje powód, dlaczego uwielbia grać w filmach Quentina Tarantino

Aktor przyznał, że Tarantino skupia się w swoich filmach na postaciach, co podoba się Jacksonowi:

Filmy Tarantino bardzo się od siebie różnią, ale wszystkie skupiają się na postaciach. Więc kiedy czytasz scenariusz, nagle uświadamiasz sobie, że będziesz miał dużo do powiedzenia o tym, kim jesteś i co o tym myślisz, zamiast po prostu czytać pięć stron scenariusza: „OK, jedź szybko, spójrz w tę stronę, samochód przejeżdża przez krawężnik”.

Samuel L. Jackson kontynuował:

Jest więc o wiele więcej rzeczy, które musisz ucieleśnić jako postać i zabrać ze sobą, aby to zagrać. Fakt, że spędziłem wiele lat w teatrze, bardzo pomógł mi zaakceptować to, co robi Quentin. A on docenia to w jeszcze inny sposób, bo wie, że jestem przyzwyczajona do wygłaszania przemówień i dlatego to mi się podoba.

Obecnie Tarantino pracuje nad swoim ostatnim, dziesiątym filmem, którym miał być The Movie Critic. Reżyser jednak zrezygnował z tego projektu i szuka nowej historii, którą mógłby przedstawić na ekranie w pożegnalnej produkcji.

