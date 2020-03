Punisher - dyrektor kreatywny Marvela stworzył świetne koszulki dla ekipy 2. sezonu serialu

Serial Punisher zadebiutował na platformie Netflix w 2017 roku. Wcześniej ta postać pojawiła się w 2. sezonie produkcji Daredevil. Niestety emisja serialu zakończyła się po 2. serii, gdy Marvel kasował wszystkie swoje projekty produkowane dla Netflixa. Jednak Joe Quesada, artysta i dyrektor kreatywny Marvela zaprezentował niedawno świetną grafikę z bohaterem granym przez Jona Bernthala, którą umieścił na koszulkach, przeznaczonych dla ekipy i obsady 2. sezonu serialu. Jego projekt możecie obejrzeć poniżej.

Punisher opowiada historię Franka Castle, byłego żołnierza, który po dokonaniu zemsty na odpowiedzialnych za śmierć swojej żony i dzieci, odkrywa spisek, sięgający znacznie dalej niż nowojorski światek przestępczy. Teraz, znany jako Punisher będzie musiał odkryć prawdę na temat niesprawiedliwości, która oddziałuje na znacznie więcej kwestii niż wcześniej na jego rodzinę.

Here's another one from the Punisher archives. This was the final art for the start of season 2 cast and crew t-shirt.

Hint: If you squint you can see it. pic.twitter.com/8pkqa2edds

— JoeQuesada (@JoeQuesada) March 24, 2020