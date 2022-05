Punisher ma już pierwszą z 5 supermocy: Oczy Bestii. Grecki bóg wypowiada mu wojnę

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W USA ukazał się zeszyt Punisher #2, kolejna odsłona nowej i rewolucjonizującej komiksowe życie Franka Castle'a serii ze scenariuszem Jasona Aarona. Z tej opowieści dowiadujemy się, że tytułowy antybohater, działający obecnie jako przywódca organizacji Ręka, zyskał pierwszą z 5 przewidzianych dla niego supermocy; zdolność ta została opisana jako tzw. Oczy Bestii.

Na początku historii Castle napotkał na swojej drodze członka Apostołów Wojny, grupy przestępczej zajmującej się sprzedażą broni na czarnym rynku. Z niejasnych przyczyn protagonista odkrył, że jest w stanie zobaczyć wszystkie osoby skrzywdzone w przeszłości przez jego rozmówcę, jak również dostrzec ładunek przyczepiony do serca kryminalisty, który ma eksplodować w przypadku jego ewentualnej śmierci.

W trakcie późniejszej rozmowy z arcykapłanką Ręki Punisher dowiedział się, że w ramach życiowego Przebudzenia, będącego następstwem zostania przez niego nową Pięścią Bestii, Castle zyska teraz "pięć darów" (supermocy), z których pierwszym są rozszerzające zdolności poznawcze i działanie zmysłu wzroku Oczy Bestii.

Punisher #2 wyjawia także, że przywódcą wspomnianych wcześniej Apostołów Wojny jest w rzeczywistości olimpijski bóg wojny, Ares, który do kanonicznych opowieści Marvela wraca po 11 latach (po raz ostatni widzieliśmy go w evencie Siege z 2010 roku). W tym samym komiksie uznaje on Castle'a za swojego nowego wroga.

Spójrzcie sami (w galerii znajdziecie także dowód na to, że w czasach dzieciństwa Punisher był zafascynowany Kapitanem Ameryką):

Punisher #2 - plansze