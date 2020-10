PyrkONline - konkurs cosplay jakiego jeszcze w Polsce nie było. Szczegóły wydarzenia

Allegro.pl

Pyrkon ze względu na pandemię koronawirusa nie mógł odbyć się w 2020 roku w tradycyjnej formie. Wspólnie z Allegro przeniesiono zatem imprezę z Poznania do Internetu i zaoferowano uczestnikom naprawdę ciekawe atrakcje. Od 9 października internauci mogli brać udział w prelekcjach, warsztatach oraz w spotkaniach z twórcami - wszystko oczywiście zdalnie.

Wydarzenie wciąż trwa. Kolejnym wartym uwagi punktem programu będzie na pewno uwielbiany podczas każdego Pyrkonu pokaz cosplayerów. Tym razem Dream Cosplay Show zostanie zrealizowany w studiu nagraniowym przy użyciu nowoczesnych technik. Podczas wirtualnego spotkania z najlepszymi cosplayerami w Polsce widzowie poznają kulisy tworzenia kostiumów i wcielania się w role ulubionych bohaterów.

21 października o godzinie 16:00 odbędzie się prezentacja uczestników. Z kolei 22 października o 18:00 uczestnicy imprezy zobaczą finał oraz wynik konkursu. Więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia. Poniżej możecie zobaczyć jeszcze oficjalny opis tego punktu programu PyrkONline.

Takiego konkursu cosplay jeszcze w Polsce nie było! Będziecie mogli nie tylko przyjrzeć się wykonaniu strojów z bliska, ale również bliżej poznać cosplayerów. Co robią w życiu? Jak zaczęła się ich przygoda z tym hobby? Co sprawia im radość, a co powoduje trudności przy projektowaniu i wykonywaniu strojów? Poznacie 8 niesamowitych osób wcielających się w równie niesamowite postaci. Postaci, które poddane zostały ocenie wymagającego jury. Spotkacie bohaterów z takich światów jak: Mass Effect, Alicja w Krainie Czarów, Gears of War, Monster Hunter World Iceborne, Star Wars, Wiedźmin, Final Fantasy, League of Legends. Kto wygra tę trudną rywalizację?

Poniżej jeszcze prezentujemy zapis rozmowy z Mikem Pondsmithem, jednym z twórców gry Cyberpunk 2077. Rozmowę przeprowadził Michał Wojtas i porozmawiali o grze, procesie jej tworzenia i osiąganiu sukcesu. Zobaczcie i posłuchajcie:

